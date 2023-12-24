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Kombinlerinizden Eksik Etmeyeceğiniz Kışın Sevilen Trendi Peluş Çantalar

etiket Kombinlerinizden Eksik Etmeyeceğiniz Kışın Sevilen Trendi Peluş Çantalar

Asya Yılmaz
Asya Yılmaz - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 10:01

Peluş çantalar son yıllarda karşımıza çıkan ve çok da sevilen parçalar haline geldi.

Kış gelince peluş çantaları kıyafetinizle kombinlemek isterseniz bu içerik tam size göre!

'Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir.”

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Kış için ayrı yaz için ayrı çanta mı kullanırsınız?

1. Kış için ayrı yaz için ayrı çanta mı kullanırsınız?

Mesela yaz gelince daha küçük ve renkli çantalar kullanırken kışın daha büyük daha pofuduk çantalar mı tercih edersiniz?

Bu pofuduk peluş çanta bu kış günlük kullanımda tam sizlik. Burada.

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2. Gece dışarı çıkarken de çantanız bu!

2. Gece dışarı çıkarken de çantanız bu!

Bu minik çantayı uzun çizmelerle, mini elbiselerle kombinlemeye ne dersiniz? 

Gardırobunuzun ve kombinlerinizin en çok sevdiğiniz parçası olacak. Rengi de çok güzel!

Ürünü incelemek için tıklayın.

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3. İddialı giyinmeyi sevenlerin radarına takılacak bir çanta.

3. İddialı giyinmeyi sevenlerin radarına takılacak bir çanta.

Hem peluş hem de leopar deseni ile oldukça iddialı bir parça.

Her kıyafetle de uyacak bir çanta değil. Bu çanta için gerçekten başka bir kombin yapabilirsiniz. 

Bu çantayı alıp kendi zevkinize göre bir kombin yapmak isterseniz buraya tıklayın.

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4. Peki bu ne❤️

4. Peki bu ne❤️

Eskiden de Snoopy çantalar vardı ve ne çok sevilmişti. 

Yıllar sonra yeniden karşımızda Snoopy baskılı çantalar çıktı. Hem de peluş çantaların üzerinde!

O eski gençlik günlerinize geri dönmek için buraya tıklayın.

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5. Twist'in tarzı yine göze hitap ediyor.

5. Twist'in tarzı yine göze hitap ediyor.

Malum bir şey moda olunca birçok markada da görüyoruz o ürünleri. 

Twist de moda akımına uymuş ve peluş çantayı deri ile uyumlu bir şekilde tasarlamış çok da şık olmuş.

Siz de peluş çanta isterseniz buraya tıklayın.

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6. Küçük çanta sevenlere kışa özel tasarım!

6. Küçük çanta sevenlere kışa özel tasarım!

Uzun paltolarla çok yakışacak bu peluş detaylı çantayı kış boyunca severek kullanacaksınız.

Mavi kalitesinde bir çanta isterseniz buraya tıklayın.

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7. Peluş sırt çantasına ne dersiniz?

7. Peluş sırt çantasına ne dersiniz?

Sırt çantası kış gelince daha konforlu oluyor.

Sırt çantası sevenler bu peluş olanı da almak isteyecektir. 

Bu çantayı aldığınızı ve farklı şekillerde kombinlediğinizi düşünün. Burada.

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8. Bu çantayı nasıl kullanmayı planlarsınız?

8. Bu çantayı nasıl kullanmayı planlarsınız?

Belki bir Ugg ile belki deri bir ceket ile...

İçine her şey de sığar. Koca bir cüzdan, eldiven, güneş gözlüğü kabı ve onlarca şey. 

Kol çantası sevenleri buraya alalım.

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9. Kahverengi kışa çok yakışıyor.

9. Kahverengi kışa çok yakışıyor.

Kahverengi bir mont ve bu çanta ile bu kış her yerde çok havalı hissedeceksiniz.

Aslında kış gelince kombin yapma işini daha zevkli ve keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. 

Kışın kombin yapacak çok daha fazla kıyafet oluyor. 

Bu çanta ile nasıl bir kombin yapmak istersiniz? Çanta burada.

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10. Bu küçük omuz çantalarının her hali çok şık.

10. Bu küçük omuz çantalarının her hali çok şık.

Bir deri omuz çantası bir de peluş omuz çantası almaya ne dersiniz? 

İkisinin de yeri ayrı! Bu pofuduk peluş çantası Cuma akşamları dışarı çıkarken yanınızda olmalı.

Ürünü incelemek için tıklayın

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11. Spora giderken de peluş çanta!

11. Spora giderken de peluş çanta!

Büyük çanta kullanmayı sevenleri çok mutlu edecek bir peluş çanta!

Spor giyinmeyi sevenlere, hafta sonu kahve içmeye gidenlere bu çantayı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ürünü incelemek için tıklayın.

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12. El çantası kullanmayı sevenlere de peluş!

12. El çantası kullanmayı sevenlere de peluş!

Bu peluş çanta günlük kullanım için çok güzel değil mi?

Peluş çanta kullanmak bugüne kadar hiç aklınıza gelmemiş olabilir. Ancak bunları görünce eminim siz de hemen bir tane almak isteyeceksiniz. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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13. Bu da olur.

13. Bu da olur.

Başka seçeneklere de bakmak isterseniz bu peluş çantayı da görmelisiniz. 

Küçük çanta sevenlerin çokça kullandığı bu çantayı almalısınız. 

Ayrıca uygun fiyatlı bir seçenek isterseniz de buraya tıklayın.

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14. Şu renklere bir bakın!

14. Şu renklere bir bakın!

Renkli çantaları yaz kış kullanmayı sevenler bu renkli peluş çantayı da görmeli.

Bu çantayı nerede ve nasıl kullanmayı tercih edersiniz?

Ürünü incelemek için tıklayın.

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15. Ee peki bu ne?

15. Ee peki bu ne?

Bu çantanın tarzı çok farklı. Tasarımı diğer peluş çantalara hiç benzemiyor. Farklı ve yeni şeyleri almayı ve kullanmayı seviyorsanız bu çantayı da değerlendirin. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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