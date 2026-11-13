Kombinin Yerini Almaya Hazırlanan Isı Pompası Hakkında Bilmeniz Gereken 8 Şey

Isı pompalarının enerji verimliliği, aslında büyük bir avantaj yaratıyor. Ancak cihazın ilk satın alma ve kurulum maliyeti de karar verirken hesaba katılmalı. Elektrik ve doğalgaz fiyatları, evin yalıtım durumu ve cihazın verimliliği, uzun vadede ne kadar tasarruf edileceğini belirlemekte. Tam da bu sebeple her ev için geçerli tek bir tasarruf oranından söz etmek mümkün olmuyor. En doğru karşılaştırma, mevcut kombinin giderleriyle ısı pompasının kurulum ve işletme maliyetlerinin birlikte hesaplanmasıyla yapılabilir.