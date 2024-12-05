Koltuktakiler Lekeler Nasıl Çıkar? Tek Tek Anlatıyoruz!

Koltuğunuzu nasıl temizleyecek olursanız olun, işe her zaman önce süpürerek başlamalısınız. Özellikle çok çeşitli aksesuarları olan dikey süpürgeler kullanmak, bu aşamada size ekstra hız kazandırabilir. Çünkü hem koltuğun her köşesine girer hem de tüy, kıl, kırıntı gibi pislikleri içinde biriktirir. Unutmayın, kullandığınız ekipman ne kadar iyi olursa, koltuğunuzu da o kadar hızlı ve iyi temizlersiniz. 😎