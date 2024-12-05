Koltuktakiler Lekeler Nasıl Çıkar? Tek Tek Anlatıyoruz!
Koltuktakiler Lekeler Nasıl Çıkar? Tek Tek Anlatıyoruz!
Herkesin başına koltuğa yiyecek içecek dökülme faciası en az bir kez gelmiştir. Katı gıdalar neyse de koltuğa renkli sıvı dökülünce temizleme derdi bir başka. Ama sürekli üzerinde kırıntı ve pislik bulunan bir koltukla yaşamak da aslında epey sağlıksız. Eğer tüm çabalarınıza rağmen koltuklarınızın temizliğinden de hijyeninden de şüphe duyuyorsanız, bu adım adım temizlik rehberine mutlaka bakmalısınız. 👇👇👇
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1. Öncelikle malzemelerinizi hazırlayın.
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2. İşe elektrik süpürgesiyle başlayın.
3. Bakım talimatlarını okuyun.
4. Kılıfları çıkarın.
5. Gelelim döşeme temizliğine...
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6. Derin lekeler için buharlı temizlik yapın.
7. Arap sabunun gücünden faydalanın.
8. Karbonatlı su kullanın.
9. Bulaşık tableti kullanın.
10. Deri koltuk temizliğinde bunlara dikkat edin.
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11. Koltuk kılıflarını takın.
12. Son olarak düzenli bakım yapmayı unutmayın.
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