Köfteye Farklı Bir Yorum Getirmek İsteyenlere: Chili Labne Tabanlı Köfte Tabağı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

500 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1/2 su bardağı galeta unu

1 tutam tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı sıvı yağ

Labne Taban:

200 gram İçim Chili Labne Krem Peynir

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı fesleğen

1/2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 kahve fincanı süt

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Üzeri için:

Birkaç dal taze fesleğen

Hazırlanışı:

1. Öncelikle İçim Chili Labne peynirimizi, kıvamı çok katı olmayana kadar süt ile çırpalım.

2. Bu karışıma dövülmüş sarımsağı ve baharatları ekleyip sosumuzu servis tabağının tabanına yayalım. Bir kısmını ise köftelerin üstüne dökmek için yana ayıralım.

3. Köfte harcını hazırlamak için soğanı ince ince kıyalım, sarımsağı ezelim ve bu malzemeleri kıyma, galeta unu, yumurta, tuz ve karabiber ile birlikte bir kapta karıştıralım.

4. Güzelce yoğurduğumuz harçtan minik toplar kopararak köfteler yapalım.

5. Tabanına fırın kağıdı serdiğimiz bir tepsiye köftelerimizi aralarında boşluk bırakarak yerleştirelim ve üstlerine biraz un serpelim.

6. Tepsiyi sallayarak unun güzelce köftelerin etrafına yayılmasını sağlayalım.

7. Bu esnada bir tavaya yağımızı alarak ısıtalım.

8. Kızgın yağa köftelerimizi atarak 2-3 dakika her tarafı eşit şekilde kızarana kadar pişirelim.

9. Labne tabanlı tabağımıza pişen köftelerimizi alalım, üstlerine en başta ayırdığımız sostan gezdirelim ve fesleğenle süsleyelim.

Afiyet olsun!