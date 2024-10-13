Köfteci Yusuf Skandalında Yeni Gelişme: Domuz Etli Köfte Helal Sertifikalıymış!

Türkiye’de gündemin en çok konuşulan haberlerinden biri hale gelen Köfteci Yusuf’taki domuz eti skandalında yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Sözcü’den Tarık Işık’ın haberine göre; Köfteci Yusuf, domuz etli köftesine Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’ndan ‘helal sertifikası’ almış!