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Köfteci Yusuf Skandalında Yeni Gelişme: Domuz Etli Köfte Helal Sertifikalıymış!

Köfteci Yusuf Skandalında Yeni Gelişme: Domuz Etli Köfte Helal Sertifikalıymış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.10.2024 - 08:34

Türkiye’de gündemin en çok konuşulan haberlerinden biri hale gelen Köfteci Yusuf’taki domuz eti skandalında yeni bir detay daha ortaya çıktı. 

Sözcü’den Tarık Işık’ın haberine göre; Köfteci Yusuf, domuz etli köftesine Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’ndan ‘helal sertifikası’ almış!

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/domuz-etli-k...
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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

Ülke gündeminin ilk sıralarına ‘domuz eti’ iddialarıyla yerleşen Köfteci Yusuf’un ‘helal sertifika’ sahibi olduğu ortaya çıktı.

Ülke gündeminin ilk sıralarına ‘domuz eti’ iddialarıyla yerleşen Köfteci Yusuf’un ‘helal sertifika’ sahibi olduğu ortaya çıktı.

Bu durumun ardından, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

Bu durumun ardından, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında ‘helal sertifika’ sahibi kaç işletme olduğunu sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında ‘helal sertifika’ sahibi kaç işletme olduğunu sordu.
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