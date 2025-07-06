Klibi Kendisinden Daha Güzel 12 Şarkı

Bazı şarkıların öyle unutulmaz klipleri var ki, şarkıyı dinlediğiniz zaman ister istemez gözünüzde klibi de canlanıyor. Sanki bu şarkılar için böyle klipler çekilmese bu kadar akılda kalıcı olmazdı! İşte kulaklıkları değil gözleri şenlendiren, klibi sayesinde popülerliği tavana vuran şarkılar. 👇