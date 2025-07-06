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Klibi Kendisinden Daha Güzel 12 Şarkı

etiket Klibi Kendisinden Daha Güzel 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 19:01

Bazı şarkıların öyle unutulmaz klipleri var ki, şarkıyı dinlediğiniz zaman ister istemez gözünüzde klibi de canlanıyor. Sanki bu şarkılar için böyle klipler çekilmese bu kadar akılda kalıcı olmazdı! İşte kulaklıkları değil gözleri şenlendiren, klibi sayesinde popülerliği tavana vuran şarkılar. 👇

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1. Michael Jackson - Thriller

2. a‑ha - Take On Me

3. OK Go - Here it Goes Again

4. PSY - Gangnam Style

5. Peter Gabriel - Sledgehammer

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6. Fatboy Slim - Weapon of Choice

7. Britney Spears - Toxic

8. Beyoncé - Single Ladies

9. Lady Gaga - Bad Romance

10. Rammstein - Du Hast

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11. Childish Gambino - This Is America

12. The White Stripes - Fell In Love With A Girl

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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