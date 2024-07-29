Kızlarını Örgütten Kurtartmaya Çalışan Bir Baba Elvan Koçak: "Adnan Oktar! Sana Dünyayı Ben Dar Ettim"
Adnan Oktar dosyasında en çok duyduğumuz isimlerden biri de Elvan Koçak idi. Hani şu çocuklarını geri alabilmek için ısrarla mücadele eden, hani operasyonu gerçekleştirecek ekibi bile şaşırtacak kadar 'inatçı' olan, hani öz kızları tarafından 'bizi dövüyordu, bize eziyet ediyordu' gibi iftiralara maruz kalmasına rağmen onlardan vazgeçmeyen...
Koçak'a Yargıtay’ın Oktar'ın cezasını onama kararından sonra neler hissettiğini sordum. Bir sordum bin ah işittim.
- Cezaların Yargıtay tarafından onanma haberini aldığınız anda ilk aklınızdan geçenleri merak ediyorum.
- Çocuklarınızı en son ne zaman gördünüz Elvan Bey?
En son 2017'deki gördüm. Adnan Oktar'ın kanalında olduklarını öğrenince de hemen suç duyurusunda bulundum. 6 ay sonra da baskın yapıldı ve Adnan denen şarlatan onları yurtdışına çıkardı. Kaçaklar mı sorunuza gelince: Evet öyleler ama size bir şey şaşıracağınız bir şey açıklayayım:
Ben çocuklarımın nerede olduklarını, ne iş yaptıklarını nasıl bir hayat sürdüklerini biliyorum. Ancak onlara ulaşmaya, iletişime geçmeye çalışmıyorum çünkü örgütten kaçanlar ve yurtdışındaki sempatizanlar tarafından zarar görmelerini istemiyorum. Yani kimse benden çocuklarımı saklamayı başaramadı. Bunu okuduklarını da biliyorum şu an ve sizin vesilenizle bir kez daha seslenmek istiyorum. Geri dönsünler, vazgeçsinler. Bu tarz yapılarda örgüt lideri ölmeden yapı tamamen dağılmıyor ve bir şekilde içindekiler o liderin serbest kalacağını ve kaldıkları yerden devam edeceklerini sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Adnan Oktar'ın dönemi bitti! O bir daha serbest kalmayacak ve söylenen hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Sizi seviyorum ve kavuşacağımız günü bekliyorum.
- Belgeselde sanıyorum Furkan Sezer sizinle alakalı "Elvan Koçak'ın bekledikleri gibi çıkmaması örgüte çok büyük bir darbe indirdi" demişti. Emniyettekiler de sizin bu inatçı halinize şaşırmışlar hatta...
- Eski eşinizden bahsettiniz. "Benim çocuklarımı o bu yapıya soktu" diyorsunuz. Nasıl kandırdılar eski eşinizi? Nasıl biriydi?
Benim çocuklarım o şarlatanın yanına gittilerse, onun televizyonunda göründülerse eski eşim yüzünden. İlk önce o kandı ve sonra kızlarımı zorla o gönderdi. Önce Büşra'yı sonra da Şeyma'yı. Bakın Şeyma, Adnan denen adamdan hiç hazzetmiyormuş başta. Anneleri de önce Büşra'yı örgüte sokuyor ki kardeşini de kandırsın. Düşünsenize, öz anneleri bu.
Neden kandırıldı derseniz de cahilliğine ve yetiştirilme tarzına bağlayacağım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde doğmuş çok erken yaşta kapanmak zorunda bırakılmış, inançlı olduğunu zanneden bir ailede yetişmiş. Zannediyorum çünkü eğitimsiz olduğu için neye inandığını bildiğini de düşünmüyorum. O yüzden gerçekten inançlı olan, muhafazakar aileler sakın kırılmasın söylediklerime.
Benim kastettiğim çok cahil bir kesim. Erkenden neden olduğunu bilmeden kapanmak zorunda kalması da içinde bastırılmış birçok duygunun büyümesine sebep olmuş. Bir açlık varmış yani. Adnan Oktar da sürekli dinden kitaptan bahsederek bu tarz insanların içlerindeki bu açlıktan besleniyordu zaten. İnsanlar 'Aaa bu da dindar, bundan bana zarar gelmez' diyor. İşin iç yüzünü sorgulamıyor bile.
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