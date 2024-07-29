Kızlarını Örgütten Kurtartmaya Çalışan Bir Baba Elvan Koçak: "Adnan Oktar! Sana Dünyayı Ben Dar Ettim"

En son 2017'deki gördüm. Adnan Oktar'ın kanalında olduklarını öğrenince de hemen suç duyurusunda bulundum. 6 ay sonra da baskın yapıldı ve Adnan denen şarlatan onları yurtdışına çıkardı. Kaçaklar mı sorunuza gelince: Evet öyleler ama size bir şey şaşıracağınız bir şey açıklayayım:

Ben çocuklarımın nerede olduklarını, ne iş yaptıklarını nasıl bir hayat sürdüklerini biliyorum. Ancak onlara ulaşmaya, iletişime geçmeye çalışmıyorum çünkü örgütten kaçanlar ve yurtdışındaki sempatizanlar tarafından zarar görmelerini istemiyorum. Yani kimse benden çocuklarımı saklamayı başaramadı. Bunu okuduklarını da biliyorum şu an ve sizin vesilenizle bir kez daha seslenmek istiyorum. Geri dönsünler, vazgeçsinler. Bu tarz yapılarda örgüt lideri ölmeden yapı tamamen dağılmıyor ve bir şekilde içindekiler o liderin serbest kalacağını ve kaldıkları yerden devam edeceklerini sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Adnan Oktar'ın dönemi bitti! O bir daha serbest kalmayacak ve söylenen hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Sizi seviyorum ve kavuşacağımız günü bekliyorum.