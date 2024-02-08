Kışın Tüketmekten Vazgeçemeyeceğin O Tatlı Tarifini Veriyoruz!
Kışın Tüketmekten Vazgeçemeyeceğin O Tatlı Tarifini Veriyoruz!
Bazı tatlılar vardır yedikçe yiyesin, bittikçe yeniden yapasın gelir!
Bu kış senin için o tatlı hangisi olacak? Söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Hangisi senin öncelikli tercihin olur?
2. Sence sütlü tatlılar mı yoksa şerbetli tatlılar mı?
3. Hangi çikolata senin favorin?
4. Peki ya bunlardan hangisi seni kendine daha fazla çekiyor?
5. Sence tatlılar ne zaman yenmeli?
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6. Bir de meyve seç bakalım!
7. Sence bir tatlıya en fazla yakışan kuru yemiş hangisi?
8. Son olarak, doğum günü pastan neli olsa daha fazla mutlu olurdun?
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