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Kışın Tüketmekten Vazgeçemeyeceğin O Tatlı Tarifini Veriyoruz!

etiket Kışın Tüketmekten Vazgeçemeyeceğin O Tatlı Tarifini Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 18:01

Bazı tatlılar vardır yedikçe yiyesin, bittikçe yeniden yapasın gelir! 

Bu kış senin için o tatlı hangisi olacak? Söylüyoruz!

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1. İlk soruyla başlayalım! Hangisi senin öncelikli tercihin olur?

2. Sence sütlü tatlılar mı yoksa şerbetli tatlılar mı?

3. Hangi çikolata senin favorin?

4. Peki ya bunlardan hangisi seni kendine daha fazla çekiyor?

5. Sence tatlılar ne zaman yenmeli?

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6. Bir de meyve seç bakalım!

7. Sence bir tatlıya en fazla yakışan kuru yemiş hangisi?

8. Son olarak, doğum günü pastan neli olsa daha fazla mutlu olurdun?

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Çikolatalı kurabiye!

Çikolatalı kurabiye!
onedio.com

Kış soğuğunda en iyi tüketilecek şey değil de ne? Sıcak süt, çay, kahve... Her sıcak içeceğin yanında mükemmel giden o tarif! Hazırsan detaylara geçelim....

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 160 °

Malzemeler:

  • 60 gram sütlü çikolata

  • 60 gram bitter çikolata

  • 160 gram un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gram yumuşatılmış tereyağı

  • 70 gram şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

1. Tüm çikolataları iri iri doğra ve un, tuz, kabartma tozu, kakaoyu bir kapta birleştirerek karıştır. Daha sonra süt ekle ve bir dakika daha karıştırmaya devam et. 

2. Un ve kakao karışımını yavaş yavaş tereyağına ekle ve homojen bir biçimde karışmasını sağla.

3. Doğradığın çikolataları ekle ve birleşene kadar karıştır. Hazırladığın karışımdan 8 eşit top yap ve 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendir. 

4. Daha sonra bu yuvarlakları düzleştir. Kurabiyelerini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştir ve pişirmeye başla.

Şimdiden afiyet bal şeker olsun!

Choco Lava!

Choco Lava!
onedio.com

Sıcacık bir çay ya da kahveyle kışın en yakın arkadaşın olacak o tarif! Hazırsan detaylar aşağıda...

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 °

Malzemeler:

  • 70 gram un

  • 0.5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 200 gram bitter çikolata

  • 70 gram yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 2 yumurta

  • 40 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. Un ve kabartma tozunu karıştırarak derin bir kap içerisine eleyerek dök.2. Bitter çikolatayı parçalara ayır ve tereyağını küpler halinde doğra. Ayrı bir kapta yumurta ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırp.

3. Yumurtalı karışımı ve eritilmiş çikolata karışımını bir araya getir ve azar azar un ekle.

4. Muffin kaplarına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koy ve eşit miktarda dağıt. Muffin kaplarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştir. İşte hazır!

Afiyet olsun!

Fıstık ezmeli kurabiye!

Fıstık ezmeli kurabiye!

Kışın sana hem enerji verecek, hem de benzersiz lezzetiyle büyüleyecek o tarif! Hazırsan tarif aşağıda...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 190 °

Malzemeler:

  • 2 yumurta 

  • 100 gram yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 150 gram fıstık ezmesi

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin, homojen olana kadar karıştırın ve 5 dakika dinlendirin. Çalışma yüzeyine biraz yulaf ezmesi serpin, ellerinizi hafifçe ıslatın ve bu karışıma yaklaşık 16 cm çapında 1,5 cm kalınlığında bir kurabiye şekli verin.

2. Hazırladığınız dev kurabiyeyi dikkatlice Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. 

3. Piştikten sonra, kurabiyeyi açık Philips Airfryer 7000 XXL'da yaklaşık 5 dakika dinlendirin ve cihazdan çıkartıp, soğumaya bırakın. 

Afiyet olsun!

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