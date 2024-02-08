Kışın Tüketmekten Vazgeçemeyeceğin O Tatlı Tarifini Veriyoruz!

Kış soğuğunda en iyi tüketilecek şey değil de ne? Sıcak süt, çay, kahve... Her sıcak içeceğin yanında mükemmel giden o tarif! Hazırsan detaylara geçelim....

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 160 °

Malzemeler:

60 gram sütlü çikolata

60 gram bitter çikolata

160 gram un

2 tutam tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

100 gram yumuşatılmış tereyağı

70 gram şeker

2 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

1. Tüm çikolataları iri iri doğra ve un, tuz, kabartma tozu, kakaoyu bir kapta birleştirerek karıştır. Daha sonra süt ekle ve bir dakika daha karıştırmaya devam et.

2. Un ve kakao karışımını yavaş yavaş tereyağına ekle ve homojen bir biçimde karışmasını sağla.

3. Doğradığın çikolataları ekle ve birleşene kadar karıştır. Hazırladığın karışımdan 8 eşit top yap ve 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendir.

4. Daha sonra bu yuvarlakları düzleştir. Kurabiyelerini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştir ve pişirmeye başla.

Şimdiden afiyet bal şeker olsun!