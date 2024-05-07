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Kişiliğine Göre Dinlemeden Duramayacağın O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Kişiliğine Göre Dinlemeden Duramayacağın O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 20:44

Kişilik özelliklerine göre dinlemeden duramayacağın, replay tuşunu kırmaya yaklaştıracak o şarkıyı söylüyoruz!

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1. Genel olarak sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?

2. Arkadaş çevren nasıldır?

3. Genel olarak üşengeç biri misindir?

4. Nereye gidersen git kıyafetine ve görünümüne özen gösterir misin?

5. Enerjik biri misin?

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6. Farklılıklardan hoşlanır mısın?

7. Peki ya kendini tek kelimeyle anlatmanı istesek?

Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen

Mert Demir - İkimize Birden

Sertab Erener - Lal

8. Son olarak, genellikle hangisinden yanasın?

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