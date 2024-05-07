Kişiliğine Göre Dinlemeden Duramayacağın O Şarkıyı Söylüyoruz!
Kişiliğine Göre Dinlemeden Duramayacağın O Şarkıyı Söylüyoruz!
Kişilik özelliklerine göre dinlemeden duramayacağın, replay tuşunu kırmaya yaklaştıracak o şarkıyı söylüyoruz!
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1. Genel olarak sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?
2. Arkadaş çevren nasıldır?
3. Genel olarak üşengeç biri misindir?
4. Nereye gidersen git kıyafetine ve görünümüne özen gösterir misin?
5. Enerjik biri misin?
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