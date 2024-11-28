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Kış Akşamlarını Sıcak Hale Getirecek Playlist: Şömine Yok Ama Bu Şarkılar Var

etiket Kış Akşamlarını Sıcak Hale Getirecek Playlist: Şömine Yok Ama Bu Şarkılar Var

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 20:22

Kış akşamlarının o serin havasında battaniyeye sarınıp, elinizde sıcacık içecekle huzur bulmaya hazır mısınız? Şömine başında değiliz belki, ama bu playlist size en az onun kadar sıcaklık verecek. Her şarkı, içimizi ısıtacak o tatlı kış dokunuşunu taşıyor. Arkanıza yaslanın, müziğin ritmiyle kış akşamlarına mis gibi bir keyif katın. İşte şömineye ihtiyaç duymadan sıcacık bir akşam geçirmenizi sağlayacak şarkılar!

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1. Mirkelam - Tatlım

2. Nilipek - Beraber

3. Ezginin Günlüğü - Yastıklı Şarkı

4. Can Kazaz - Kırlangıçlar Gibi

5. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun - Varsa Yoksa

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6. Eda Baba - Ezbere Biliyorum Seni

7. Ozbi & Gülce Duru - Babildeki Bahçe

8. Melis Danişmend - Gölgemde Dinlenmeye Gel

9. Evrencan Gündüz - Benimle Evlensen

10. Teoman - Mavi Kuş ile Küçük Kız

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11. Can Bonomo - Rüyamda Buluttum (ft. Demet Evgar) - Rüyamda Buluttum

12. Palmiyeler - Masum Bir Kedi

13. Muteriz & Deniz Tekin - Neyse

14. Vera - Saklanır Nisan

15. Mertkan Erkan - Falanlar Fişmanlar

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Ecem Bekar
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