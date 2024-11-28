Kış Akşamlarını Sıcak Hale Getirecek Playlist: Şömine Yok Ama Bu Şarkılar Var
Kış Akşamlarını Sıcak Hale Getirecek Playlist: Şömine Yok Ama Bu Şarkılar Var
Kış akşamlarının o serin havasında battaniyeye sarınıp, elinizde sıcacık içecekle huzur bulmaya hazır mısınız? Şömine başında değiliz belki, ama bu playlist size en az onun kadar sıcaklık verecek. Her şarkı, içimizi ısıtacak o tatlı kış dokunuşunu taşıyor. Arkanıza yaslanın, müziğin ritmiyle kış akşamlarına mis gibi bir keyif katın. İşte şömineye ihtiyaç duymadan sıcacık bir akşam geçirmenizi sağlayacak şarkılar!
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1. Mirkelam - Tatlım
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2. Nilipek - Beraber
3. Ezginin Günlüğü - Yastıklı Şarkı
4. Can Kazaz - Kırlangıçlar Gibi
5. Birkan Nasuhoğlu & Elçin Orçun - Varsa Yoksa
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6. Eda Baba - Ezbere Biliyorum Seni
7. Ozbi & Gülce Duru - Babildeki Bahçe
8. Melis Danişmend - Gölgemde Dinlenmeye Gel
9. Evrencan Gündüz - Benimle Evlensen
10. Teoman - Mavi Kuş ile Küçük Kız
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11. Can Bonomo - Rüyamda Buluttum (ft. Demet Evgar) - Rüyamda Buluttum
12. Palmiyeler - Masum Bir Kedi
13. Muteriz & Deniz Tekin - Neyse
14. Vera - Saklanır Nisan
15. Mertkan Erkan - Falanlar Fişmanlar
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