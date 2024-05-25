Kimler Yapabilir? Ketojenik Diyet İle İlgili Merak Edilen Her Şey Bu İçerikte!

Türk mutfağı ve ketojenik diyet arasında uyum sağlamak mümkün. Türk mutfağının temelinde bulunan et ve sebzeler ketojenik diyetin öncelikli bileşenleridir. Kırmızı et, tavuk, balık gibi protein kaynakları ketojenik diyetin protein ihtiyacını karşılayabilir. Bununla birlikte, Türk mutfağında sıklıkla kullanılan sebzeler olan patlıcan, kabak, biber gibi düşük karbonhidratlı sebzeler de ketojenik diyet için uygundur. Yağlar, ketojenik diyetin önemli bir parçasıdır ve Türk mutfağı da zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar içerir. Örneğin, Patlıcan musakka, zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı sebzeler, etli sebzeli yemekler, salatalar ve çorbalar doğal olarak düşük karbonhidrat içerir ve ketojenik diyetin bir parçası olabilir.