Keşfedilmeyi Bekleyen Cennet Köşeler: Seyahat Acentelerinin Listesine Giren En Sıradışı Yerler
Keşfedilmeyi Bekleyen Cennet Köşeler: Seyahat Acentelerinin Listesine Giren En Sıradışı Yerler
Bilinen seyahat noktaları yerine sıra dışı ve az bilinen yerlerde hem tatil yapmak hem de keşif yapmak istiyorsanız aslında düşündüğünüzden de fazla seçeneğiniz mevcut. Bu insanlardan uzak, adeta cennet köşelerini hatırlatan tatil yerleri için en yakın seyahat acentesinde soluğu alabilirsiniz!
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Socotro Adası, Yemen
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Aysen, Şili
Bhutan
Faore Adaları, Danimarka
Lofoten Adaları, Norveç
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Namib Çölü, Namibya
Svalbard, Norveç
Kamçatka Yarımadası, Rusya
Palau, Mikronezya
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