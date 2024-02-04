Kendini Yeniden İnşa Etmen İçin Neye İhtiyacın Var?
Kendini Yeniden İnşa Etmen İçin Neye İhtiyacın Var?
Yeni bir senle tanışmak ister misin? Yeni bir seni nasıl bulacağın ise bu testin sonunda.
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, bir zorlukla karşılaştığında ilk tepkin bunlardan hangisi olur?
2. Peki stres veya baskıyla nasıl başa çıkarsın?
3. Bu aktivitelerden hangisi seni daha çok canlandırır diye sorsak?
4. Şimdi de söyle bakalım, bu hayatta seni motive eden şey bunlardan hangisi?
5. Engelleri aşma konusunda hangi yöntemi daha çok benimsediğini öğrenebilir miyiz?
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6. Sence bir insanın öğrenmesi ve büyümesi için hangisi mutlaka gerekli?
7. Hayatta herkesin başarısız olduğu anlar illa ki vardır. Sen bu başarısızlıkları nasıl görüyorsun?
8. Son olarak bu alıntılardan sana en anlamlı geleni seçmeni istiyoruz!
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