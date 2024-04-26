Kendi Partisi de Kabul Etmedi! AK Parti’den, Kendini Yere Atan Meclis Üyesine Soruşturma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi işçileri arasında yaşanan kavgadan sonra olay yerine gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanındaki bir kişi omzundan ittirince kendini yere atan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, partisi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.