Kendi Beslenme Tipini Keşfet: Sana En Uygun Diyet Hangisi?
Kendi Beslenme Tipini Keşfet: Sana En Uygun Diyet Hangisi?
Sana en uygun diyet hangisi biliyor musun? Bu testte yeme alışkanlıkları ve beslenme tarzına göre zorlanmadan yapabileceğin diyet türünü söylüyoruz. Yapman gereken sadece bu testi çözüp sonucunu okumak. Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Sabah kalktığında nasıl bir kahvaltı tercih edersin?
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2. Bir diyet programına başlamadan önce ne düşünürsün?
3. Yemek yaparken en çok hangi tür malzemeleri kullanmayı seviyorsun?
4. Günde kaç öğün yemek yiyorsun?
5. En sık tükettiğin içecek hangisi?
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6. Haftada kaç gün egzersiz yapıyorsun?
7. Hangi tür atıştırmalıkları tercih edersin?
8. Dışarıda yemek yerken ne tür yemekler tercih edersin?
Kesinlikle bitkisel beslenme diyeti!
Kesinlikle akdeniz diyeti!
Kesinlikle aralıklı oruç!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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