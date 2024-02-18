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Kedilerinin Tuhaf Alışkanlıklarını Paylaşarak Bu Dünyadan Olmadıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar

Kedilerinin Tuhaf Alışkanlıklarını Paylaşarak Bu Dünyadan Olmadıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.02.2024 - 17:21

Tüm garipliklerine ve tuhaflıklarına rağmen kedilere bayılıyoruz! 😻 Twitter (X) kullanıcıları da tüylü dostlarının en garip özelliklerini paylaşarak hepimizi hem yumuş yumuş edip hem de şaşırtmayı başardılar.

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Eski çağlardan beri kedilerle aramızda garip bir çekim olduğu gerçek.

Eski çağlardan beri kedilerle aramızda garip bir çekim olduğu gerçek.

Kimileri tarafından 'kendi kendilerini evcilleştiren ilk tür' olarak tanımlanan kedilerle yarenliğimiz modern zamanlara dek şekil değiştirerek devam etse de bir şey baki kaldı ki o da gariplikleri!

Bir kullanıcı da kedi sahiplerine dostlarının en büyük garipliklerini sorunca ortaya en yakın kediyi bulup yanaklarını mıncırmak isteyeceğiniz tatlılıkta yanıtlar çıktı.

Bir kullanıcı da kedi sahiplerine dostlarının en büyük garipliklerini sorunca ortaya en yakın kediyi bulup yanaklarını mıncırmak isteyeceğiniz tatlılıkta yanıtlar çıktı.
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Gerginliğe asla tahammülü olmayan bir ruhu var galiba.

Gerginliğe asla tahammülü olmayan bir ruhu var galiba.
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Tipinden muziplik akıyor zaten, daha azını beklemezdik kendisinden.

Tipinden muziplik akıyor zaten, daha azını beklemezdik kendisinden.
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Ev ekonomisine katkıda bulunup yediği mamanın karşılığını veren kedi. ❤

Ev ekonomisine katkıda bulunup yediği mamanın karşılığını veren kedi. ❤
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Kendini demlik zannediyor olabilir mi?

Kendini demlik zannediyor olabilir mi?
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Neden bilmiyorum ama mahvoldum. 😭

Neden bilmiyorum ama mahvoldum. 😭
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Belki de Fransızca miyavlıyordur ve kimse Fransızca miyav bilmediği için anlaşılmıyordur?

Belki de Fransızca miyavlıyordur ve kimse Fransızca miyav bilmediği için anlaşılmıyordur?
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Acaba insanlık olarak kedileri hak etmiyor olabilir miyiz? Sadece bir soru...

Acaba insanlık olarak kedileri hak etmiyor olabilir miyiz? Sadece bir soru...
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Benim kedim de böyle. Ben garibanlığın ruhuna işlemiş olduğu düşüncesine yoruyorum.

Benim kedim de böyle. Ben garibanlığın ruhuna işlemiş olduğu düşüncesine yoruyorum.
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Soyu saraya dayanıyor olabilir, bi' araştırmak lazım.

Soyu saraya dayanıyor olabilir, bi' araştırmak lazım.
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Kediler sıvıdır, artık kabul edin şunu!

Kediler sıvıdır, artık kabul edin şunu!
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Bana biraz tanıdık geldi...

Bana biraz tanıdık geldi...
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Bir de size soralım...

Bir de size soralım...
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Sizin kedilerinizin böyle gariplikleri var mı?

Sizin kedilerinizin böyle gariplikleri var mı?
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Buyurun, siz de dostunuzun garipliklerini anlatın!

Buyurun, siz de dostunuzun garipliklerini anlatın!
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