Kedilerinin Tuhaf Alışkanlıklarını Paylaşarak Bu Dünyadan Olmadıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar
Kedilerinin Tuhaf Alışkanlıklarını Paylaşarak Bu Dünyadan Olmadıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar
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Eski çağlardan beri kedilerle aramızda garip bir çekim olduğu gerçek.
Bir kullanıcı da kedi sahiplerine dostlarının en büyük garipliklerini sorunca ortaya en yakın kediyi bulup yanaklarını mıncırmak isteyeceğiniz tatlılıkta yanıtlar çıktı.
Gerginliğe asla tahammülü olmayan bir ruhu var galiba.
Tipinden muziplik akıyor zaten, daha azını beklemezdik kendisinden.
Ev ekonomisine katkıda bulunup yediği mamanın karşılığını veren kedi. ❤
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Kendini demlik zannediyor olabilir mi?
Neden bilmiyorum ama mahvoldum. 😭
Belki de Fransızca miyavlıyordur ve kimse Fransızca miyav bilmediği için anlaşılmıyordur?
Acaba insanlık olarak kedileri hak etmiyor olabilir miyiz? Sadece bir soru...
Benim kedim de böyle. Ben garibanlığın ruhuna işlemiş olduğu düşüncesine yoruyorum.
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Soyu saraya dayanıyor olabilir, bi' araştırmak lazım.
Kediler sıvıdır, artık kabul edin şunu!
Bana biraz tanıdık geldi...
Bir de size soralım...
Sizin kedilerinizin böyle gariplikleri var mı?
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Buyurun, siz de dostunuzun garipliklerini anlatın!
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