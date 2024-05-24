Kavurucu Sıcaklar Gelmeden Yerimizi Alalım: Bahar Esintisinde Güzel Bi’ Piknik Yapmak İsteyenlere 10 Tarif
Kavurucu Sıcaklar Gelmeden Yerimizi Alalım: Bahar Esintisinde Güzel Bi’ Piknik Yapmak İsteyenlere 10 Tarif
Piknik mevsimi sonunda geldi. Kırlara gidip piknik yapmak istiyorsunuz ama yanınızda neler götüreceğini bilmiyorsanız sizin için farklı seçenekleri derledik. Gelin birlikte piknik için neler hazırlayabilirsiniz bakalım...
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1. Muffin Pizza
2. Peynirli Ekmek Dilimleri
3. Çikolata Parçacıklı Kurabiye
4. Mozaik Kek
5. Ev Yapımı Cips
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