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Kavurucu Sıcaklar Gelmeden Yerimizi Alalım: Bahar Esintisinde Güzel Bi’ Piknik Yapmak İsteyenlere 10 Tarif

etiket Kavurucu Sıcaklar Gelmeden Yerimizi Alalım: Bahar Esintisinde Güzel Bi’ Piknik Yapmak İsteyenlere 10 Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 19:01

Piknik mevsimi sonunda geldi. Kırlara gidip piknik yapmak istiyorsunuz ama yanınızda neler götüreceğini bilmiyorsanız sizin için farklı seçenekleri derledik. Gelin birlikte piknik için neler hazırlayabilirsiniz bakalım...

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1. Muffin Pizza

1. Muffin Pizza

Hem aperatif hem de rahat yenebilen muffin pizza tam pikniğe uygun!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 bardaktan 2 parmak az un

  • 1 yumurta

  • Yarım bardak süt

  • 1 paket kabartma tozu

  • Tuz

  • Kaşar peyniri

  • Sevdiğiniz pizza malzemeleri

Yapılışı:

1. Un ve kabartma tozunu karıştırarak başlayın.

2. Üzerine süt, yumurta ve tuzu ekleyin.

3. Kaşarı rendeleyin ve bir kısmını üzerine ayırın.

4. Üzeri için ayırdığınız kaşardan kalanı ve istediğiniz pizza malzemelerini unlu karışıma ekleyin.

5. Muffin kalıplarını yağlayın ve karışımdan yarısına kadar koyun. Üzerine ayırdığınız kaşardan serpin.

6. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine muffinleri alın ve belirtilen sürede pişirin.

Bu tarife herkes bayılacak!

2. Peynirli Ekmek Dilimleri

2. Peynirli Ekmek Dilimleri

Kalan ekmekleri değerlendirmek için piknikten güzel zaman mı var? Bu tarifin detayları şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • Beyaz peynir

  • 4 dilim kaşar peyniri

  • 2 domates

  • Ekmek

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Ekmekleri dilimleyin. 

2. Ekmeklerin üzerine tereyağı, yumurta ve beyaz peyniri yerleştirin.

3. Ekmekleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 5 dakika boyunca pişirin.

4. 5 dakika sona erdiğinde kaşarı da ekleyip 3 dakika daha pişirin.

Lezzetli bu tarifi sürekli yapmak isteyeceksiniz.

Philips Airfryer 7000 XXL'ın Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde yemekler tam istediğiniz gibi pişiyor. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışı pişirme seçenekleri ile yemekleriniz en doğru şekilde pişiyor.

3. Çikolata Parçacıklı Kurabiye

3. Çikolata Parçacıklı Kurabiye
www.allrecipes.com

Piknik için tatlı istiyorsanız bu kurabiyeyi yapabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 175°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı esmer şeker

  • Yarım su bardağı şeker

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı tereyağı

  • 1,5 su bardağı un

  • 80 gram çikolata parçası

  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Önce çikolata parçası dışında tüm malzemeleri karıştırın.

2. Hamuru güzelce yoğurun ve üzerine çikolata parçalarını ekleyin.

3. Kurabiye şekli verdikten sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Evi mis gibi kokutan kurabiyeler favoriniz olacak.

4. Mozaik Kek

4. Mozaik Kek

Kek olmadan bir piknik düşünülemez. Herkesin favorisi mozaik kek yapmak için adımlar şöyle:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 1 bardaktan 2 parmak az şeker

  • Yarım bardaktan biraz fazla süt

  • Yarım bardak sıvı yağı

  • 3.5 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

1. Şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Üzerine yağ ve sütü ekleyin.

2. Bir başka kapta 2 bardak unu, kabartma tozunu ve vanilini karıştırın. 

3. İki karışımı birleştirin ve Philips Airfryer 7000 XXL kek kalıbına dökün. 

En sevilen keki pikniğe götürmek için hemen mutfağa!

5. Ev Yapımı Cips

5. Ev Yapımı Cips

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 5 patates

  • Toz kırmızı biber

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kekik

  • İstediğiniz başka baharatlar

Yapılışı:

1. Patatesleri yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. 

2. Patatesleri güzelce baharatlayın. 

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine baharatlı patatesleri alıp pişirin.

Çıtır çıtır bu lezzetle piknik çok daha eğlenceli.

Yağa hiç ihtiyaç duymadan lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız Philips Airfryer 7000 XXL, mutfakta sizin en büyük yardımcınız olacak. Hem daha sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmak için Philips Airfryer 7000 XXL ideal!

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6. Izgara Peynir

6. Izgara Peynir

Piknik için daha doyurucu bir tarif arıyorsanız ızgara peynir yapabilirsiniz. Bu tarifin adımları şu şekilde:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 2 dilim tost ekmeği

  • 2 dilim Çedar peyniri

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Tost ekmeklerinin içine dilim Çedar peynirlerini yerleştirin.

2. Tost ekmeklerinin üstünü güzelce yağlayın.

3. Hazırladığınız tostu Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak belirtilen sürede pişirin.

Piknikte kaç kişi olacaksanız ona uygun şekilde tarifi artırabilirsiniz.

7. Vişneli Cupcake

7. Vişneli Cupcake

Farklı bir kek yapmak istiyorsanız vişneli bu tarifi deneyebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi:  20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 200 ml şeker

  • 220 gram un

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 100 ml süt

  • 100 ml sıvı yağ

  • 15 vişne

  • 1 limon

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, süt, yoğurt ve 1 limonun yarısını rendeleyin. Limonun suyunu da ekleyin.

2. Bunları güzelce karıştırın. Üzerine un, kabartma tozu ve vanilini de ekleyip karıştırın.

3. Vişneleri de ekleyin.

4. Muffin kalıplarına kek hamurunu bölüştürün, Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve belirtilen sürede pişirin.

Tek bir tane kimseye yetmeyecek!

8. Peynirli Kalem Böreği

8. Peynirli Kalem Böreği

Lezzetli kalem börekleri nasıl bitti anlamayacaksınız.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 3 yufka

  • 250 gr beyaz peynir

  • 1 demet maydanoz

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yufkaları üçgen şeklinde keserek başlayın. 

2. Beyaz peyniri çatalla ezin. Maydanozu da kıyın. Peynir ve maydanozu karıştırın.

3. Yufkaların geniş kısmına harçtan koyun. Bütün yufkaları bu şekilde doldurup yuvarlayarak sarın.

4. Hazırladığınız börekleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve pişirin.

Sağlıklı bu börekler piknikte en sevilen yiyecek olacak!

9. Mısır

9. Mısır

Közlenmiş mısırı kim sevmez. Piknik için de bu tarif ideal. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

  • 3 mısır

  • Tuz

  • Tereyağı

Yapılışı:

1. Mısırları ikiye bölün ve yağlayın. Üzerine tuz da ekleyin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine mısırları alıp pişirmeye bırakın.

Piknik için en güzel tariflerden olacak mısırı pişirmek de çok kolay.

Philips Airfryer 7000 XXL, geniş kapasitesi sayesinde kalabalık misafirler ya da aileler için ideal bir cihaz. Daha kısa sürede daha fazla yemek yapmak istiyorsanız bu ürün size çok yardımcı olacak. 7 ve daha fazla kişi için yemek yapmaya imkan tanıyan Philips Airfryer her eve lazım!

10. Haşlanmış Yumurta

10. Haşlanmış Yumurta

Piknikte kahvaltı yapacaksanız yumurtasız olmaz. Kolayca haşlanmış yumurta yapmak için tarif şöyle:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • Pul biber

  • Kekik

Yapılışı:

1. Yumurtayı Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın.

2. Belirtilen süre boyunca pişirin. Pişme tamamlanınca soyun ve üzerine baharatlarını ekleyin.

Yumurtasız kahvaltı yapamam diyenlerdenseniz bu tarifi hemen deneyin!

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