Kavurucu Sıcaklar Gelmeden Yerimizi Alalım: Bahar Esintisinde Güzel Bi’ Piknik Yapmak İsteyenlere 10 Tarif

Közlenmiş mısırı kim sevmez. Piknik için de bu tarif ideal. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Pişirme modu: Izgara

Malzemeler:

3 mısır

Tuz

Tereyağı

Yapılışı:

1. Mısırları ikiye bölün ve yağlayın. Üzerine tuz da ekleyin.

2. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine mısırları alıp pişirmeye bırakın.

Piknik için en güzel tariflerden olacak mısırı pişirmek de çok kolay.

Philips Airfryer 7000 XXL, geniş kapasitesi sayesinde kalabalık misafirler ya da aileler için ideal bir cihaz. Daha kısa sürede daha fazla yemek yapmak istiyorsanız bu ürün size çok yardımcı olacak. 7 ve daha fazla kişi için yemek yapmaya imkan tanıyan Philips Airfryer her eve lazım!