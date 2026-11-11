article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kasım Boyunca Fazlasıyla İndirimli Bilet Alabileceğiniz 8 Etkinlik

etiket Kasım Boyunca Fazlasıyla İndirimli Bilet Alabileceğiniz 8 Etkinlik

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
11.11.2026 - 15:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kasım ayı geldiyse indirim zamanı gelmiş demektir! Öyle bir döneme girdik ki tiyatrodan konsere, 90'lar gecesinden stand-up gösterisine kadar her çeşit etkinlik için indirimli bilet kovalıyoruz. Biz ilgini çekebilecek ve kaçırmaman gereken etkinlikleri sıraladık. Tabii indirimli biletlerle!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, sevenleriyle IF Performance Hall Beşiktaş'ta buluşuyor!

1. Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, sevenleriyle IF Performance Hall Beşiktaş'ta buluşuyor!

'Keşke yanı başımızda olsalar da bize kadife sesleriyle sürekli bir şeyler anlatsalar.' dedirten iki isim, 14 Kasım'da  IF Performance Hall Beşiktaş'ta dinleyicilerle buluşacak. Takvimini şimdiden düzenlemeni öneririz çünkü o gün bu ikiliyi kaçıracağın için biraz üzülebilirsin... Biletini Passo üzerinden almak için buraya tıklaman yeterli!

2. Afife Jale'nin ruhunu yaşatmak isteyenler Üsküdar Sahne Hane'de buluşuyor!

2. Afife Jale'nin ruhunu yaşatmak isteyenler Üsküdar Sahne Hane'de buluşuyor!

Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Türk kadın oyuncu olan Afife Jale, yıllar geçse de sahneden hiçbir zaman inmeyecek. Sevenleri sayesinde! Afife Jale tiyatro oyununa biletini Passo üzerinden indirimli bir şekilde almak istersen buraya tıklaman yeterli. Unutma, 11 Kasım'da Üsküdar Sahne Hane'deyiz!

3. Kız neşesi: Happy Girls Night Bolu!

3. Kız neşesi: Happy Girls Night Bolu!

Müzik, dans, eğlence... Kurtlarını dökmek isteyenleri buraya alalım! 6:65 KK ile Bolu'da eğlenceyi sonuna kadar yaşamak ve müzikle çılgınlar gibi dans etmek isteyenler 14 Kasım için biletini %50 indirimle Passo üzerinden buraya tıklayarak alabilirler!

4. O gün dağların dumanı aralanacak: Koray Avcı Mersin'de sahnede!

4. O gün dağların dumanı aralanacak: Koray Avcı Mersin'de sahnede!

Türkiye'nin her yerinden etkinlik önerilerimize devam ediyoruz! Kulaklarının pası silinsin, sevdiğine rüzgar ol istiyorsan seni 15 Kasım 21:00'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz! Biletini Passo üzerinden %50 indirimle almak için buraya tıkla!

5. Flashback 90’lar Türkçe Pop Gecesi'nde zaman makinesi göreceğiz!

5. Flashback 90’lar Türkçe Pop Gecesi'nde zaman makinesi göreceğiz!

90'ların en sevilen Türkçe pop hitleri, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı Milyon Performans Eskişehir sahnesinde çalacak. Bir döneme damga vuran şarkıları hep bir ağızdan söyleyip dans edebileceğin bu eğlenceli nostalji gecesinde sen de yerini alabilirsin. Biletini Passo üzerinden almak için buraya tıkla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Onur Ünlü'den "Güneşin Oğlu" sahneye uyarlanıyor!

6. Onur Ünlü'den "Güneşin Oğlu" sahneye uyarlanıyor!

Onur Ünlü'nün sevilen kara mizah filmi Güneşin Oğlu; İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu ve İlayda Alişan gibi isimlerin yer aldığı güçlü kadrosuyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Yıllarca beklediği mucizeye kavuşup ruhu başkalarının bedenlerine girip çıkmaya başlayan Fikri Şemsigil'in komik hikayesini, 17 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyebilirsin. Biletini Passo üzerinden almak için buraya tıklaman yeterli. Üstelik 1 bilet alana 1 bilet hediye!

7. Semicenk hayranları 25 Kasım'da hep bir ağızdan şarkılarını söyleyecek!

7. Semicenk hayranları 25 Kasım'da hep bir ağızdan şarkılarını söyleyecek!

Ankara Congresium'da Semicenk hayranları bir araya geliyor. Semicenk'in müzik dünyasına kattığı şarkıları hep bir ağızdan söylemek için seni 25 Kasım 20:30'da Congresium Ankara'ya bekliyoruz. Biletini indirimli bir şekilde Passo üzerinden almak için buraya tıkla!

8. Çocukları da düşündük: Müzikli çocuk tiyatrosu Charlie'nin Çikolata Fabrikasında, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde oynanacak!

8. Çocukları da düşündük: Müzikli çocuk tiyatrosu Charlie'nin Çikolata Fabrikasında, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde oynanacak!

Yedi sezondur sahnede olan pedagog onaylı Charlie'nin Çikolata Fabrikasında oyunu, ünlü çikolatacı Bay Wonka fabrikasının kapılarını altın bileti bulan beş şanslı çocuğa açıyor. Küçük Charlie ve büyükbabasının sıcacık hikayesine odaklanan tiyatro oyunu şarkılar, danslar ve çocukların da katılabileceği interaktif bölümlerle ilerliyor. Dostluğun ve sevginin değerini eğlenceli yarışmalarla anlatan bu renkli oyuna çocuğunla birlikte katılabilirsin. Biletini Passo üzerinden almak için buraya tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın