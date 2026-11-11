Kasım Boyunca Fazlasıyla İndirimli Bilet Alabileceğiniz 8 Etkinlik
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasım ayı geldiyse indirim zamanı gelmiş demektir! Öyle bir döneme girdik ki tiyatrodan konsere, 90'lar gecesinden stand-up gösterisine kadar her çeşit etkinlik için indirimli bilet kovalıyoruz. Biz ilgini çekebilecek ve kaçırmaman gereken etkinlikleri sıraladık. Tabii indirimli biletlerle!
1. Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, sevenleriyle IF Performance Hall Beşiktaş'ta buluşuyor!
2. Afife Jale'nin ruhunu yaşatmak isteyenler Üsküdar Sahne Hane'de buluşuyor!
3. Kız neşesi: Happy Girls Night Bolu!
4. O gün dağların dumanı aralanacak: Koray Avcı Mersin'de sahnede!
5. Flashback 90’lar Türkçe Pop Gecesi'nde zaman makinesi göreceğiz!
6. Onur Ünlü'den "Güneşin Oğlu" sahneye uyarlanıyor!
7. Semicenk hayranları 25 Kasım'da hep bir ağızdan şarkılarını söyleyecek!
8. Çocukları da düşündük: Müzikli çocuk tiyatrosu Charlie'nin Çikolata Fabrikasında, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde oynanacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın