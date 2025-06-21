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Karma, Yağlı ve Sivilce Eğilimli Ciltler: Cildin Sebum Dengesini Düzenlemeye Yardımcı Sébium Serisiyle Tanışın

etiket Karma, Yağlı ve Sivilce Eğilimli Ciltler: Cildin Sebum Dengesini Düzenlemeye Yardımcı Sébium Serisiyle Tanışın

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 18:05

Yağlı ve akne eğilimli ciltler için birçok ürün kullanılıyor. Sebum dengesini düzenleyen ürünler sayesinde yağlı ve akne eğilimli cildinizin bakımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu dengeyi sağlamak için ayrıca bol su içmek de gerekiyor. Hem ürün kullanıp hem beslenmenize ve su ihtiyacınıza dikkat ederek cildinizin dengesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir cildiniz varsa kullanabileceğiniz bazı ürünleri derledik. 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bioderma Sébium Parlama Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Bioderma Sébium Parlama Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Karma, yağlı ve akne eğilimli ciltler için uygun temizleme jeli sabun içermeyen nazik formlu bir temizleyici. Cildinizi derinlemesine temizleyerek tüm kir ve makyaj kalıntılardan arındırıyor. Sebumu kontrol altına alan yüz temizleme jeli sayesinde cildiniz aşırı yağlanmıyor. 

Bioderma Sébium Parlama Karşıtı Yüz Temizleme Jeli 

Bioderma Sébium Kerato+ Jel Krem

Bioderma Sébium Kerato+ Jel Krem

Sivilce, siyah nokta ve gözenek karşıtı etki sunarak sivilce sonrası leke oluşumunun engellenmesine ve oluşan lekelerin görünümünün azalmasına destek olan jel kremin içeriğindekiler cildinizin pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Ciltte kuruluk ve hassasiyet yaratmıyor ve yağlı bir his de bırakmıyor. Gece-gündüz kullanıma uygundur.

Bioderma Sébium Kerato+ Jel Krem

Bioderma Sébium Hydra Bakım Kremi

Bioderma Sébium Hydra Bakım Kremi

Kurutucu tedavi sonucunda oluşan aşırı kuruluk, kızarıklık ve gerginlik hissini gidermeye yardımcı 40 ml'lik bakım kremi. Eğer cildinizde kuruluk sorunu yaşıyorsanız o zaman gözenekleri tıkamayan ve yoğun şekilde nemlendiren bakım kremini deneyebilirsiniz. Kurumadan dolayı cildinizde oluşan gerginlik hissini geçirmek için bu krem yardımcı oluyor. Bioderma Sébium Hydra bakım kremi 24 saat boyunca nemlendirmeyi amaçlıyor.

Bioderma Sébium Hydra Bakım Kremi

Bioderma Sébium Lotion Tonik

Bioderma Sébium Lotion Tonik

Yağlı ve hassas ciltlerin yazılmış, karma, yağlı ve akne eğilimli ciltlerin kullanabileceği tonik, sıkılaştırıcı ve arındırıcı etkiye sahip. Gözenekleri sıkılaştıran ve ciltteki pürüzlere karşı etkili arındırıcı tonik, 8 saate kadar cildi nemlendiriyor. Ayrıca ciltteki sebum ve pH'ı düzenlemeye de yardımcı oluyor.  

Bioderma Sébium Lotion Tonik

Bioderma Photoderm SPF30 Güneş Koruyucu Krem

Bioderma Photoderm SPF30 Güneş Koruyucu Krem

Matlaştırıcı etkiye sahip güneş kremi, akne eğilimli ciltleri güneşten korumaya yardımcı oluyor. Ciltte yağlı his bırakmıyor. Sivilce ve siyah nokta karşıtı da olan güneş koruyucu krem, gün boyu matlaştırıcı etki sunuyor. En güzel yanı da ciltte yağlı bir his ve beyaz leke bırakmıyor.

Bioderma Photoderm SPF30 Güneş Koruyucu Krem

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Bioderma Sébium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Bioderma Sébium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Cildinizdeki yağı arındırmak ve yatıştırmak için almanız gereken temizleme suyu bu. Bu temizleme suyu durulama gerektirmiyor. Ciltteki yağ dengesinin düzenlenmesine yardımcı olurken arındırı temizlik sağlıyor. Yüz ve makyaj temizleme suyu sabun içermiyor. Bu suyu sabah ve akşam kullanabiliyorsunuz.

Bioderma Sébium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Bioderma Sébium Pore Refiner Bakım Kremi

Bioderma Sébium Pore Refiner Bakım Kremi

Karma ve yağlı ciltlerin kullanabileceği bakım kreminin gözenek sıkılaştırıcı etkisi var. Ciltteki fazla sebumu dengelemeye ve gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Ciltteki parlama sorununu hedef alırken aynı zamanda cildin dokusunu pürüzsüzleştirir. Gözeneklerin sıkı ve daha az belirgin görünmesini destekler. Bioderma Sébium Pore Refiner bakım kremi makyaj bazı olarak da kullanılabiliyor. Hafif ve likit yapıda olduğu için kolayca emiliyor.

Bioderma Sébium Pore Refiner Bakım Kremi

Bioderma Sébium Gece Serumu

Bioderma Sébium Gece Serumu

Soyucu ve arındırıcı etkiye sahip gece serumu karma ve yağlı ciltler için uygun. Cildinizdeki pürüzleri ve akne kaynaklı izleri gidermek için alabileceğiniz gece serumu, peeling etkili. Önce temizlediğiniz cilde serumu her gün ya da gün aşırı akşamları uygulayabilirsiniz.

Bioderma Sébium Gece Serumu

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mulan
mulan
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