Karma, Yağlı ve Sivilce Eğilimli Ciltler: Cildin Sebum Dengesini Düzenlemeye Yardımcı Sébium Serisiyle Tanışın
Yağlı ve akne eğilimli ciltler için birçok ürün kullanılıyor. Sebum dengesini düzenleyen ürünler sayesinde yağlı ve akne eğilimli cildinizin bakımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu dengeyi sağlamak için ayrıca bol su içmek de gerekiyor. Hem ürün kullanıp hem beslenmenize ve su ihtiyacınıza dikkat ederek cildinizin dengesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir cildiniz varsa kullanabileceğiniz bazı ürünleri derledik.
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Bioderma Sébium Parlama Karşıtı Yüz Temizleme Jeli
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Bioderma Sébium Kerato+ Jel Krem
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Bioderma Photoderm SPF30 Güneş Koruyucu Krem
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Bioderma Sébium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu
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