"Karlı Bir Günde Ne Dinlesem?" Diyorsanız, Bu Şarkılar Tam Size Göre
"Karlı Bir Günde Ne Dinlesem?" Diyorsanız, Bu Şarkılar Tam Size Göre
Karla kaplı bir günde dışarıda olmak yerine evde sıcacık bir köşeye kurulmuşken, bir de güzel müzikler olursa keyfiniz iki katına çıkar. İşte tam da böyle bir gün için, size çok yakışacak 10 harika şarkı önerimiz var. Hazırsanız, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Neşe Karaböcek - Karlı Bir Kış Günü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Teoman - Bir Kış Sabahı
3. Mabel Matiz - Fırtınadayım
4. Lana Del Rey - Old Money
5. Lil Peep - Kiss
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peyk - Halim Yok
7. Taylor Swift - New Year’s Day
8. Marc Anthony - Love Is All
9. The Avett Brothers - January Wedding
10. The Lumineers - Sleep On The Floor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar
12. Chance Peña - War
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın