onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
"Karlı Bir Günde Ne Dinlesem?" Diyorsanız, Bu Şarkılar Tam Size Göre

etiket "Karlı Bir Günde Ne Dinlesem?" Diyorsanız, Bu Şarkılar Tam Size Göre

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 15:01

Karla kaplı bir günde dışarıda olmak yerine evde sıcacık bir köşeye kurulmuşken, bir de güzel müzikler olursa keyfiniz iki katına çıkar. İşte tam da böyle bir gün için, size çok yakışacak 10 harika şarkı önerimiz var. Hazırsanız, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Neşe Karaböcek - Karlı Bir Kış Günü

2. Teoman - Bir Kış Sabahı

3. Mabel Matiz - Fırtınadayım

4. Lana Del Rey - Old Money

5. Lil Peep - Kiss

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peyk - Halim Yok

7. Taylor Swift - New Year’s Day

8. Marc Anthony - Love Is All

9. The Avett Brothers - January Wedding

10. The Lumineers - Sleep On The Floor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar

12. Chance Peña - War

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın