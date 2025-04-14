Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin Evde Değiştirebileceğin Davranışlar

Temizlik yaparken çevre dostu ve kimyasal olmayan ürünler kullanabilirsin. Hatta yeri geldiğinde karbonat, limon, sirke gibi doğal malzemelerle kendi ürünlerini bile hazırlayabilirsin. Temizlik sırasında dikkat etmen gereken bir diğer konu da kullandığın elektrikli cihazlardır. Bunlar ne kadar teknolojik ve doğa dostu olursa tasarruf seviyen o kadar artar.