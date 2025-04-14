Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin Evde Değiştirebileceğin Davranışlar
Günlük yaşam alışkanlıklarımızın çevresel etkileri üzerine pek düşünmeyiz. Ancak iklim krizini kontrol altına almanın temel adımlarından biri bu davranışları gözden geçirmektir. Çünkü ev başta gelmek üzere gün içinde tekrarladığımız bazı alışkanlıkların gezegen üzerinde sandığımızdan çok olumsuz etkisi olabilir. Bu nedenle evde yapacağın ufak değişikliklerle aslında büyük fark yaratabilirsin. İşte sürdürülebilir bir yaşama geçerken işine yarayacak en etkili yöntemler!
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1. Enerji tasarruflu ampuller kullan.
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2. Kullanmadığın odaların ışığını kapat.
3. Uyku modunu kapat.
4. Suyu boş yere akıtma.
5. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönel.
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6. Geri dönüşüm alışkanlığı kazan.
7. Organik atıklardan kompost yap.
8. Tek kullanımlık ürünlerden kaçın.
9. Mevsiminde meyve sebze tüket.
10. Daha az hayvansal gıda tüket.
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11. Çamaşır ve bulaşık makineni dolu çalıştır.
12. Temizlik ürünlerinin içeriğini kontrol et.
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