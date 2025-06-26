Karakterine Göre Senin Evin Ne Kokmalı?
Evimiz içinde huzur bulduğumuz, hem dinlendiğimiz hem çalıştığımız ve aslında koca bir yaşamı sığdırdığımız en özel alanımız. Kokular ise aslında evde geçirdiğimiz çoğu anımıza eşlik ediyor. Annemizin leziz çorbasının kokusu, yeni değişmiş nevresimlerin o yumuşak kokusu, oh be baharı getirdim diyen çiçek kokuları... Peki hiç düşündün mü misafirlerine evet bu tam senin kokun dedirtecek şey ne olabilir? Hazırsan senin kokunu hep birlikte keşfediyoruz!
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1. Seni biraz tanıyalım bakalım. Bu cümlelerden hangisi seni tarif ediyor?
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2. Senin için ideal ev ortamı bunlardan hangisi?
3. Dürüst bir cevap bekliyoruz. Dolabını açtığında karşına çıkan tablo nasıl bir şey?
4. Peki bu yemeklerden hangisi senin gönlünü fethediyor?
5. Bir pazar gününü nasıl geçirmeyi tercih edersin?
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6. Şimdi biraz tersten düşünelim. Bu işlerin hangisini daha çok yapmak istemezsin?
7. Tam şu an bu etkinliklerden hangisine ışınlanmak istersin?
8. Son soruya geldik! Favori renk paletini seç bakalım.
Vanilya ve tarçın kokan bir ev senin ruhunu yansıtıyor!
Baharatlı kokular senin karakterini tamamlıyor!
Limon ve okaliptüs ferahlığı seninle bütünleşiyor!
Lavanta kokusu senin düzenli tarzına tam uyumlu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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