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Karakterine Göre Senin Evin Ne Kokmalı?

etiket Karakterine Göre Senin Evin Ne Kokmalı?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 10:37

Evimiz içinde huzur bulduğumuz, hem dinlendiğimiz hem çalıştığımız ve aslında koca bir yaşamı sığdırdığımız en özel alanımız. Kokular ise aslında evde geçirdiğimiz çoğu anımıza eşlik ediyor. Annemizin leziz çorbasının kokusu, yeni değişmiş nevresimlerin o yumuşak kokusu, oh be baharı getirdim diyen çiçek kokuları... Peki hiç düşündün mü misafirlerine evet bu tam senin kokun dedirtecek şey ne olabilir? Hazırsan senin kokunu hep birlikte keşfediyoruz!

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1. Seni biraz tanıyalım bakalım. Bu cümlelerden hangisi seni tarif ediyor?

2. Senin için ideal ev ortamı bunlardan hangisi?

3. Dürüst bir cevap bekliyoruz. Dolabını açtığında karşına çıkan tablo nasıl bir şey?

4. Peki bu yemeklerden hangisi senin gönlünü fethediyor?

5. Bir pazar gününü nasıl geçirmeyi tercih edersin?

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6. Şimdi biraz tersten düşünelim. Bu işlerin hangisini daha çok yapmak istemezsin?

7. Tam şu an bu etkinliklerden hangisine ışınlanmak istersin?

8. Son soruya geldik! Favori renk paletini seç bakalım.

Vanilya ve tarçın kokan bir ev senin ruhunu yansıtıyor!

Sen nostaljik, duygusal ve sıcacık bir insansın. Evin de tam bu ruhu taşımalı. Vanilya ve tarçın kokusu seni sarıp sarmalayan o tatlı atmosferi yaratır. Misafirlerin burada kendimi evimde gibi hissediyorum derken hiç şaşırma. Çünkü senin evin geçmişin sıcak anılarıyla bugünün konforunu birleştiriyor!

Baharatlı kokular senin karakterini tamamlıyor!

Senin enerjin bitmek tükenmek bilmiyor! Her zaman farklı deneyimlere açıksın, sıradanlıktan hızla uzaklaşıyorsun. Evin de senin gibi dinamik ve iddialı olmalı. Baharatlı kokular tam da senin ruhuna göre. Bu koku evinde adeta bir dünya turuna çıkmış gibi hissettirecek!

Limon ve okaliptüs ferahlığı seninle bütünleşiyor!

Senin için hayatın özü huzur ve sadelik. Karmaşadan uzak durmayı seviyorsun ve evin senin sığınağın. Limon, okaliptüs ve benzeri ferah kokular evinin doğallığını vurgular. Az eşya, bol nefes, temiz hisler mis gibi kokan bir hayat! Senin evin kaosun ortasında sakin bir liman gibi.

Lavanta kokusu senin düzenli tarzına tam uyumlu!

Senin için temizlik sadece hijyen değil aynı zamanda bir yaşam tarzı. Planlı, düzenli ve sistemli bir yapın var. Lavanta ve temiz sabun kokuları bu huzuru ve disiplini dışa vuruyor. Evinin her köşesi burası bir terapi alanı dedirtiyor. Ferah, net ve tertemiz bir yaşam seni yansıtıyor!

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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