Karakterine Göre Senin Evin Ne Kokmalı?

Evimiz içinde huzur bulduğumuz, hem dinlendiğimiz hem çalıştığımız ve aslında koca bir yaşamı sığdırdığımız en özel alanımız. Kokular ise aslında evde geçirdiğimiz çoğu anımıza eşlik ediyor. Annemizin leziz çorbasının kokusu, yeni değişmiş nevresimlerin o yumuşak kokusu, oh be baharı getirdim diyen çiçek kokuları... Peki hiç düşündün mü misafirlerine evet bu tam senin kokun dedirtecek şey ne olabilir? Hazırsan senin kokunu hep birlikte keşfediyoruz!