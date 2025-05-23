Kapı Kolları Ve Anahtarlar: Görünmeyen Mikrop Yuvaları

Her yüzeye antibakteriyel sprey sıkmak veya kimyasal deterjanlar kullanmak yerine doğal ve güvenli çözümlerle ilerlemek hem sağlığımız hem evcil dostlarımız için daha iyi. Kapı kolları ve anahtarları sirke ve su karışımıyla silebilir ya da mikrofiber bezle hafif sabunlu su uygulayabilirsin. Bu yöntem hem etkili hem kimyasal zehir saçmıyor.