Kapı Kolları Ve Anahtarlar: Görünmeyen Mikrop Yuvaları
Evi süpürdük, yerleri sildik, mutfağı parlatıp banyoyu çiçek gibi yaptık. Harika! Ama bir şey eksik… Günde onlarca kez dokunduğumuz ama temizlik sırasında çoğu zaman unutulan o yer var ya! Evet doğru tahmin ettiniz kapı kolları ve anahtarlar! Bununla nasıl başa çıkabileceğinizi bu içeriğimizde anlatıyoruz. 👇
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Elin değdiği her yer, mikrobun da yayıldığı yerdir!
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Cebimizde gezen mikrop yuvaları...
Oda kapılarını temizlemeyi unutanlara selam olsun! 🖐️
Antibakteriyel değil, doğal çözüm!
Hayat kurtaran alkol bazlı mendiller...
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Toplu temas noktalarına dikkat!
Elektrik düğmelerini unutma!
Anahtarlıklar da masum değil!
Temizlik rutinini yeniden organize et! Gözünle görmesen de mikroplar orada!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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