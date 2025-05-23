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Kapı Kolları Ve Anahtarlar: Görünmeyen Mikrop Yuvaları

etiket Kapı Kolları Ve Anahtarlar: Görünmeyen Mikrop Yuvaları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 12:01

Evi süpürdük, yerleri sildik, mutfağı parlatıp banyoyu çiçek gibi yaptık. Harika! Ama bir şey eksik… Günde onlarca kez dokunduğumuz ama temizlik sırasında çoğu zaman unutulan o yer var ya! Evet doğru tahmin ettiniz kapı kolları ve anahtarlar! Bununla nasıl başa çıkabileceğinizi bu içeriğimizde anlatıyoruz. 👇

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Elin değdiği her yer, mikrobun da yayıldığı yerdir!

Kapı kolları, evin en göz önünde olan ama en az temizlenen yerleri. Sabah işe çıkarken, gece yatarken, her lavabodan sonra… elimiz sürekli orada. Ama ne zaman sildik en son? İşte onu hatırlamak zor. Halbuki sadece birkaç saniyelik bir silme işlemiyle, evdeki bakteri sayısını ciddi oranda azaltabilirsin.

Cebimizde gezen mikrop yuvaları...

Anahtarlar, bilin ki cebimizde ama asla yalnız değiller. Kafede, çantanın dibinde, evin girişindeki komodinin üstünde... Her yere değip sonra elimize geliyorlar. Bir araştırmaya göre anahtarların üzerinde klozet kapağından daha fazla bakteri bulunabiliyor! 😳 Bu yüzden haftada bir antiseptik mendille silmek, büyük oranda fayda sağlayabilir.

Oda kapılarını temizlemeyi unutanlara selam olsun! 🖐️

Genelde dış kapıyı sileriz de iç kapılar unutulur. Ama bir düşün; tuvalet kapısı, mutfak kapısı, yatak odası kapısı... Hepsi el izleriyle dolu. Kapı kolunu bir peçeteyle silince çıkan o gri lekeye bak ve de ki: “Ben bu kapıyla yaşıyorum.” İç kapılar da temizlikten nasibini almalı!

Antibakteriyel değil, doğal çözüm!

Her yüzeye antibakteriyel sprey sıkmak veya kimyasal deterjanlar kullanmak yerine doğal ve güvenli çözümlerle ilerlemek hem sağlığımız hem evcil dostlarımız için daha iyi. Kapı kolları ve anahtarları sirke ve su karışımıyla silebilir ya da mikrofiber bezle hafif sabunlu su uygulayabilirsin. Bu yöntem hem etkili hem kimyasal zehir saçmıyor.

Hayat kurtaran alkol bazlı mendiller...

Anahtarlarını her gün sabunla yıkamak zor olabilir ama alkol bazlı ıslak mendiller, bu konuda seni asla yarı yolda bırakmaz! Çıkarken anahtarları şöyle bir sil, eve girmeden tekrar sil ve anahtarların mikropların yaşam alanı olmaktan kurtulsun!

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Toplu temas noktalarına dikkat!

Eğer evde birden fazla kişi yaşıyorsanız, kapı kolları ortak kullanım alanıdır. Yani orası mini bir istasyon gibi, herkes geçerken uğruyor. Bu yüzden günlük olmasa da haftalık temizlik bu bölgelerde şart. Özellikle banyo kapısını haftada en az 2 defa dezenfekte etmekte fayda var.

Elektrik düğmelerini unutma!

Kapı kolunun hemen yanında duran ama hep unutulan bir başka mikrop yuvası, ışık düğmeleri! Karanlıkta o düğmeye basarken dokunduğun eller acaba ne kadar temizdi? O yüzden bu ikiliyi birlikte sil, aynı anda temizlikten geçsin. Birini yaptığında diğeri de zaten mutlaka aklına gelir. Önemli olan bir yerden başlamak!

Anahtarlıklar da masum değil!

Anahtarlığın üzerindeki süsler, plastik figürler, deri parçalar… Evet, çok tatlılar. Ama o tatlı figürler tam bir bakteri yuvası olabilir. Özellikle elden ele geçen anahtarlıkları veya arabada sürekli göz hizasında tutulanları da düzenli olarak temizlemek gerekir. En havalı anahtarlık, temiz olandır!

Temizlik rutinini yeniden organize et! Gözünle görmesen de mikroplar orada!

Kapı kolları ve anahtarları günlük temizlik listene eklemenin en iyi yolu, alışkanlık oluşturmak. Her genel temizlik sonrası küçük bir bezle üstünden geçmek 30 saniye sürer ama evde hijyeni 3 kat artırır. “Gözüm görmüyor ama içim rahat” diyebilmek için bu detayları atlama.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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