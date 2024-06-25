Kalem, Defter Silgi Ne Ararsan Var: Kırtasiye Ürünlerine Aşık Olanlar İçin Birbirinden Sevimli Ürünler

Boya yapmayı seven herkesin bayılacağı bu renkli pastel boyalar oldukça kaliteli. Hem profesyonel hem acemice resim yapanlara uygun boyalarla en güzel resimleri hep siz yapacaksınız! İçinde aradığınız her renk olan bu seti hem çocuklar hem yetişkinler kullanabiliyor.

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