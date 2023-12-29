Kalabalık Sofralara Hazırladığın İmza Yemeğinin Ne Olduğunu Söylüyoruz!
Kalabalık Sofralara Hazırladığın İmza Yemeğinin Ne Olduğunu Söylüyoruz!
Herkesin kalabalık sofralar için özenle hazırladığı, kişisel dokunuşlarıyla özdeşleşmiş bir imza yemeği vardır. Peki, senin imza yemeğin nedir?
Hazırsan başlayalım👇
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1. Kalabalık sofra için bir özel gün seçerek testimize başlayalım!
2. Hangi ülkenin mutfağı seni en çok etkiliyor?
3. Söyle bakalım, kendine ait bir tarifin var mı?
4. İmza yemeğinle ilgili sıkça aldığın övgü ne?
5. İmza yemeğini ilk kez kimden öğrendin?
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6. Yemek sunumuna önem verir misin?
7. İmza yemeğini yaparken tarife bakıyor musun yoksa kendi kafandan mı yapıyorsun?
8. Son olarak, gözüne hoş gelen bir masa dekorunu seç!
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