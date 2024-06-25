Kahveye Dair Her Şey Burada: Sizi Adeta Bir Barista Yapacak Kahve Ekipmanları
Kahveye Dair Her Şey Burada: Sizi Adeta Bir Barista Yapacak Kahve Ekipmanları
Kahve yapımında ustalaşmak ve barista seviyesine çıkmak isteyenler için en güzel Japon kahvelerini ve ekipmanlarını araştırdık. Japonların kahve kültürünü keşfetmeye ve kahve dünyasının büyüsüne hazır mısınız? O zaman başlayalım!
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Bu içerik 23.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kalita Kahve Ekipmanları
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2. Hario Kahve Ekipmanları
3. Melita Kahve Ekipmanları
4. Geleneksel Vietnam Kahve Filtresi
5. Mocha Pot
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6. V60 Kahve Ekipmanları
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8. Gooseneck Drip Kettle
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10. Japon Kahve Çekirdek Markaları
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