Kafanızı Toplamak İstediğinizde Size Bir Dost Gibi Yardım Edecek 12 Eşsiz Parça
Kafanızı Toplamak İstediğinizde Size Bir Dost Gibi Yardım Edecek 12 Eşsiz Parça
Bazen kafamız dağılır, düşüncelerin arasında kayboluruz... Hatta nasıl çıkacağımızı bilemeyiz. İşte tam böyle anlarda kafamızı toplamak için sakinleştirici, bize ve ruhumuza iyi gelecek bir şeyler dinlemek gerekir. Kafanız dağıldığında sizi toparlayacak birbirinden güzel parçaları derledik!
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1. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
2. Johann Johannsson - The Sun's Gone Dim and the Sky's Turned Black
3. Hans Zimmer - Time
4. Debussy - Clair de Lune
5. Arvo Pärt- Spiegel im Spiegel
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6. Philip Glass - Metamorphosis One
7. Ab Ovo - Joep Beving
8. Ólafur Arnalds - Near Light
9. Nils Frahm - Says
10. Brian Eno - An Ending
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11. Dustin O'Halloran - We Move Lightly
12. Ólafur Arnalds - Tomorrow's Song
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