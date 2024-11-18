Kadınların Giydiği Ünlü Marka Botla İlgili Sivri Yorum Yapan Adama Kadınlardan Kapak Gibi Cevaplar

Soğuk kış günleri kapıda. Sıcak tutan yeni kıyafetler almak için planlar yapıyor. Özellikle ayakkabı olayı bambaşka bir dert. Kadınların son zamanlarda giydiği bu botlar ise yeni bir tartışma yarattı. Sosyal medyada söz konusu botlar için sivri bir yorum yapan adam bakın nasıl yaylım ateşine tutuldu?