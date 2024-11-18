Kadınların Giydiği Ünlü Marka Botla İlgili Sivri Yorum Yapan Adama Kadınlardan Kapak Gibi Cevaplar
Kadınların Giydiği Ünlü Marka Botla İlgili Sivri Yorum Yapan Adama Kadınlardan Kapak Gibi Cevaplar
Soğuk kış günleri kapıda. Sıcak tutan yeni kıyafetler almak için planlar yapıyor. Özellikle ayakkabı olayı bambaşka bir dert. Kadınların son zamanlarda giydiği bu botlar ise yeni bir tartışma yarattı. Sosyal medyada söz konusu botlar için sivri bir yorum yapan adam bakın nasıl yaylım ateşine tutuldu?
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Soğuk kış günleri kapıda. Çoğumuzun şu şekilde olmasına artık sayılı günler kaldı.
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Lahana gibi üst üste geçireceğimiz kıyafetleri hazırlarken bir yandan da ayağımıza ne giyeceğimizi düşünüyoruz. Daha önce Ugg markasının çıkarttığı ancak birçok giyim firmasının kendi markasıyla satışa sunduğu bu botlar da kadınlar için kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden.
Ancak X'deki bir erkek kullanıcı, bu botları giyen kadınlarla ilgili sivri bir yorum yaptı.
Yorumu gören kadınlar durur mu? Hemen yapıştırdılar cevabı. Buyurun kadınların cevap bombardımanına!
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Siz ne düşünüyorsunuz bu botlarla ilgili?
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