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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kurulan Komisyonunun Başkanı Erkek Oldu

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kurulan Komisyonunun Başkanı Erkek Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.11.2024 - 15:54

TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan araştırma komisyonu başkan ve üyeleri belli oldu. Tartışma yaratan konu ise kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan Meclis komisyonunun başkanlığına bir erkeğin seçilmesi oldu. Komisyon başkanı AK Partili Hulki Cevizoğlu oldu. 

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Kadına yönelik şiddete karşı tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan araştırma komisyonu başkan ve üyeleri belli oldu.

Kadına yönelik şiddete karşı tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan araştırma komisyonu başkan ve üyeleri belli oldu.

Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi.

Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder komisyondaki seçim sonuçlarıyla ilgili kararı okuttuktan sonra "Keşke kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" dedi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder komisyondaki seçim sonuçlarıyla ilgili kararı okuttuktan sonra "Keşke kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Ya, değil mi Başkanım? Komisyonda o kadar tartıştık. Bu ne yaman çelişki değil mi?" diye sordu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Ya, değil mi Başkanım? Komisyonda o kadar tartıştık. Bu ne yaman çelişki değil mi?" diye sordu.

Kadın komisyonuna erkek başkan, milletvekilleri arasında kısa süre tartışma konusu oldu.

Kadın komisyonuna erkek başkan, milletvekilleri arasında kısa süre tartışma konusu oldu.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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