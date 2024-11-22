Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kurulan Komisyonunun Başkanı Erkek Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kurulan Komisyonunun Başkanı Erkek Oldu
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan araştırma komisyonu başkan ve üyeleri belli oldu. Tartışma yaratan konu ise kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan Meclis komisyonunun başkanlığına bir erkeğin seçilmesi oldu. Komisyon başkanı AK Partili Hulki Cevizoğlu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadına yönelik şiddete karşı tüm partilerin ortak önergesiyle kurulan araştırma komisyonu başkan ve üyeleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi.
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder komisyondaki seçim sonuçlarıyla ilgili kararı okuttuktan sonra "Keşke kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" dedi.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Ya, değil mi Başkanım? Komisyonda o kadar tartıştık. Bu ne yaman çelişki değil mi?" diye sordu.
Kadın komisyonuna erkek başkan, milletvekilleri arasında kısa süre tartışma konusu oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın