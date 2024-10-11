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Kadın Cinayetlerinin Sebebini Negatif Enerjiye Bağlayan Yeliz Yeşilmen Kafaları Darma Duman Etti

Kadın Cinayetlerinin Sebebini Negatif Enerjiye Bağlayan Yeliz Yeşilmen Kafaları Darma Duman Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.10.2024 - 13:33 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 13:40

Kadın cinayetleriyle ilgili ünlülere tek tek mikrofon uzatılırken en ilginç yorumlardan bir tanesi Yeliz Yeşilmen'den geldi.

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Gittikçe artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı artık gündemdeki en önemli meselemiz.

Gittikçe artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı artık gündemdeki en önemli meselemiz.

Konuyla ilgili farkındalık yaratılması için ünlülerin söylemleri de oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta kadın cinayetleriyle ilgili mikrofon uzatılan Serenay Sarıkaya'nın sözleri, çoğu kişi için tatmin edici bulunmamıştı.

Konuyla ilgili farkındalık yaratılması için ünlülerin söylemleri de oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta kadın cinayetleriyle ilgili mikrofon uzatılan Serenay Sarıkaya'nın sözleri, çoğu kişi için tatmin edici bulunmamıştı.

Sibel Can'ın "Ben güvendeyim, toplu taşıma kullanmıyorum ama diğerleri değil" sözleri ise büyük tartışma yaratmıştı.

Sibel Can'ın "Ben güvendeyim, toplu taşıma kullanmıyorum ama diğerleri değil" sözleri ise büyük tartışma yaratmıştı.

Kadın cinayetleriyle ilgili en ilginç yorum ise oyuncu Yeliz Yeşilmen'den geldi. Yeşilmen, konuyu "negatif enerjiye" bağladı.

Kadın cinayetleriyle ilgili en ilginç yorum ise oyuncu Yeliz Yeşilmen'den geldi. Yeşilmen, konuyu "negatif enerjiye" bağladı.

Yeşilmen'in açıklamasının bir bölümü burada 👇

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Oyuncuya sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şu şekilde 👇

Oyuncuya sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şu şekilde 👇
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michael.elende

Abi hahaha böyle haberleri nerden buluyorsunuz ya hahahaha