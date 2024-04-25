İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten AK Partili İbrahim Efe'nin Oyunculuğuna Oscar!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten AK Partili İbrahim Efe'nin Oyunculuğuna Oscar!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye ekiplerinin yanında kendisini yere atan AK Partili İbrahim Efe'nin performansına sosyal medyada paylaştığı videoyla 'Oscar' verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi belediyesi ekipleri arasında yaşanan tartışma esnasında AK Partili İbrahim Efe'nin yerlerde yuvarlanarak 'İmdat polis' diye bağırdığı görülmüştü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, çevrilen goygoylara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de dahil oldu.
Hürriyet'in sosyal medya hesabından 'Oscar'lık performans' notuyla ünlülerin Oscar sunumu ve İbrahim Efe'nin görüntüleri paylaşıldı.
Hürriyet'in paylaştığı videonun sonunda İbrahim Efe'ye yapay zeka ile Oscar ödülü verildiği görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın