İzmir’de Gece Boyunca Süren Yangın: Yerleşim Yerlerini de Tehdit Etti
İzmir’de Gece Boyunca Süren Yangın: Yerleşim Yerlerini de Tehdit Etti
İzmir’de dün Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir’e sıçrayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etti. Ekiplerin tüm gece boyunca söndürmek için çalıştığı yangın henüz kontrol altına alınamazken çalışmaların iyiye gittiği açıklandı. Öte yandan yine İzmir’in Bergama ilçesindeki yangına müdahale sırasında pikap aracın devrilmesi nedeniyle Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti.
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Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
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Öte yandan rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı.
Yerleşim yerlerine ulaşan yangın 👇
Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
Yangına gece boyunca 4 gece görüşlü helikopterler havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yaptı. Günün ilk ışıkları ile beraber hava araçlarının yeniden etkin müdahalesiyle birlikte çalışmalar sürdürüldü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin son bulması ile birlikte vatandaşlar yeniden tahliye edildikleri evlere geri dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler Sarnıç Göleti'nden su alarak alevlere boşalttı.
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Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler 👇
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