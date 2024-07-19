İzmir’de Gece Boyunca Süren Yangın: Yerleşim Yerlerini de Tehdit Etti

İzmir’de dün Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir’e sıçrayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etti. Ekiplerin tüm gece boyunca söndürmek için çalıştığı yangın henüz kontrol altına alınamazken çalışmaların iyiye gittiği açıklandı. Öte yandan yine İzmir’in Bergama ilçesindeki yangına müdahale sırasında pikap aracın devrilmesi nedeniyle Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti.