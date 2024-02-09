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İyi Beslen, İyi Yaşa: Yaşam Kalitesinden Ödün Vermek İstemeyenlerin Rutinine Eklemesi Gereken 10 Gıda

etiket İyi Beslen, İyi Yaşa: Yaşam Kalitesinden Ödün Vermek İstemeyenlerin Rutinine Eklemesi Gereken 10 Gıda

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 18:01

Bu gıdalar dengeli bir beslenme planının bir parçası olarak tüketildiğinde, genel sağlık ve yaşam kalitesini arttırır. Ancak her birey farklı olduğundan, herkesin rutinine eklemesi gereken gıdalar da farklılık gösterir. İşte rutininize eklemeniz gereken bazı gıdalar ise şunlardır 👇

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1. Yeşil Yapraklı Sebzeler

İçerdiği A,C,K vitaminleri sayesinde sağlığınız için olumlu etkiler sağlarlar. Lif bakımından da zengin oldukları için sindirim sistemini desteklerler ve tokluk hissi sağlar. Bu sayede gün boyu daha enerjik hissedersiniz.

2. Balık

Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenler ve beyin fonksiyonlarını destekler. protein açısından oldukça zengin olan bu besini mutlaka rutininize eklemelisiniz.

3. Yulaf

Yüksek lif içeriği kan şekerini düzenler ve sindirimi de kolaylaştırır. Bağırsaklarınız için birebir olan bu besin, midenizde ağırlık da yapmaz. Kahvaltınıza renkli yulaf kaseleri ekleyin!

4. Meyve

Renkli meyveler antioksidanlar bakımından zengindir ve içerdiği vitaminler sayesinde sağlığınız için oldukça önemli etkisi vardır. Her gün meyve yemeyi ihmal etmemeli ve ara öğünlerinizde bir tane meyve seçerek mutlaka tüketin.

5. Badem

İçerdiği sağlıklı yağlar ile sağlığınızın baş temsilcilerinden biridir. Vitamin E, magnezyum ve antioksidanlar sayesinde hücrelerinizi de yeniler. Kuruyemiş sevenlerin favorisi olan bu gıdayı ayarında tutmakta da fayda var.

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6. Yoğurt

Probiyotik içeriği sindirim sağlığını onarır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum içeriği kemik sağlığını destekler. Her yemeğin yanında severek yediğimiz yoğurdu rutininizden asla eksik etmemelisiniz!

7. Zeytinyağı

Özellikle Türk mutfağında zeytinyağının payı oldukça büyük. Her yemeğin lezzetini bin kat arttıran zeytinyağı, sağlıklı yağ olması nedeniyle rutininizde mutlaka yeri olması gereken yiyeceklerden biridir ve kalp sağlığı için de birebirdir.

8. Beyaz Et

B vitaminleri içerir ve enerji tüketimine katkıda bulunur. Düşük yağ içeriği ve yüksek protein içeriği ile kas sağlığını destekler. Haftada 1 mutlaka mutfağınızda beyaz ete yer vermelisiniz.

9. Kuru Baklagiller

İçerdiği yüksek protein ve lezzetleri ile hepimizin gönünde taht kuran baklagillerin sulu yemek hali adeta ağzımızı sulandırıyor. Folik asit, demir, potasyum gibi mineraller içerir ve hem lezzeti hem de sağlığa olan desteği ile paha biçilmez bir nimet diyebiliriz!

10. Kefir

Kefir sindirim sistemine faydalı olan bir dizi probiyotik bakteri ve maya içerir. Bu mikroorganizmalar sağırsak sağlığını destekler ve sindirim sisteminin dengede kalmasına yardımcı olur.

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