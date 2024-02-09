İyi Beslen, İyi Yaşa: Yaşam Kalitesinden Ödün Vermek İstemeyenlerin Rutinine Eklemesi Gereken 10 Gıda
İyi Beslen, İyi Yaşa: Yaşam Kalitesinden Ödün Vermek İstemeyenlerin Rutinine Eklemesi Gereken 10 Gıda
Bu gıdalar dengeli bir beslenme planının bir parçası olarak tüketildiğinde, genel sağlık ve yaşam kalitesini arttırır. Ancak her birey farklı olduğundan, herkesin rutinine eklemesi gereken gıdalar da farklılık gösterir. İşte rutininize eklemeniz gereken bazı gıdalar ise şunlardır 👇
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1. Yeşil Yapraklı Sebzeler
2. Balık
3. Yulaf
4. Meyve
5. Badem
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6. Yoğurt
7. Zeytinyağı
8. Beyaz Et
9. Kuru Baklagiller
10. Kefir
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