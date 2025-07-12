İtalyan Yazı Yaşamak İçin Listenizde Olması Gerekenler
Amalfi kıyılarında bir yaz tatili yaşıyormuş gibi hissetmek isteyenler burada mı? Dinlediğiniz anda sizi Napoli'den Amalfi'ye götürecek, İtalya'nın o keyifli esintisini barından en iyi İtalyan şarkıları özenle seçtik. Listenize ekledikten sonra yapmanız gereken tek şey müziğin sesini açmak ve gözlüğünüzü takmak. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Boomdabash & Alessandra Amoroso – Mambo Salentino
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2. Eros Ramazzotti – Un’emozione per sempre
3. Jovanotti - L'Estate Addosso
4. Mahmood – Dorado
5. Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma
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6. Raffaella Carrà – A far l’amore comincia tu
7. Il Pagante – Portofino
8. Fred De Palma & Ana Mena – Una volta ancora
9. Tiromancino – Due destini
10. Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri – Amore e Capoeira
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11. Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima
12. Baby K & Giusy Ferreri – Roma-Bangkok
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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