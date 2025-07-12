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İtalyan Yazı Yaşamak İçin Listenizde Olması Gerekenler

etiket İtalyan Yazı Yaşamak İçin Listenizde Olması Gerekenler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 23:30

Amalfi kıyılarında bir yaz tatili yaşıyormuş gibi hissetmek isteyenler burada mı? Dinlediğiniz anda sizi Napoli'den Amalfi'ye götürecek, İtalya'nın o keyifli esintisini barından en iyi İtalyan şarkıları özenle seçtik. Listenize ekledikten sonra yapmanız gereken tek şey müziğin sesini açmak ve gözlüğünüzü takmak. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Boomdabash & Alessandra Amoroso – Mambo Salentino

2. Eros Ramazzotti – Un’emozione per sempre

3. Jovanotti - L'Estate Addosso

4. Mahmood – Dorado

5. Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

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6. Raffaella Carrà – A far l’amore comincia tu

7. Il Pagante – Portofino

8. Fred De Palma & Ana Mena – Una volta ancora

9. Tiromancino – Due destini

10. Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri – Amore e Capoeira

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11. Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima

12. Baby K & Giusy Ferreri – Roma-Bangkok

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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