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'İstikbal Göklerdedir' Sözünün Bünyede Bıraktığı Etkiden Haritalı Türk Kahvesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

'İstikbal Göklerdedir' Sözünün Bünyede Bıraktığı Etkiden Haritalı Türk Kahvesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
19.01.2024 - 18:43

Bu muhteşem Cuma gününde Twitter yeni adıyla X'te kimler neler yazmış, hangi tweetlere gülmüşüz gelin bi' bakalım!

Keyifli okumalar! 🚀

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Başlayalım!

Bundan sonra bu kafadan devam.

Bundan sonra bu kafadan devam.
twitter.com

Daha haklı bir tespit daha görmedim...

Bence Satürn.

Bence Satürn.
twitter.com

İnanılmaz bir başarı...

İnanılmaz bir başarı...
twitter.com
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Dün gece tüm Türkiye.

Çabuk Kıbrıs'a bakın 🥹

Çabuk Kıbrıs'a bakın 🥹
twitter.com

İnanılmaz bir akşamdı, her anlamda...

İnanılmaz bir akşamdı, her anlamda...
twitter.com

Tüylerin diken diken olduğu o an!

😂😂😂

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Yeni kariyer hedefi...

Yeni kariyer hedefi...
twitter.com

Yarın görüşmek üzere!

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