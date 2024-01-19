'İstikbal Göklerdedir' Sözünün Bünyede Bıraktığı Etkiden Haritalı Türk Kahvesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
'İstikbal Göklerdedir' Sözünün Bünyede Bıraktığı Etkiden Haritalı Türk Kahvesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bu muhteşem Cuma gününde Twitter yeni adıyla X'te kimler neler yazmış, hangi tweetlere gülmüşüz gelin bi' bakalım!
Keyifli okumalar! 🚀
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Bundan sonra bu kafadan devam.
Bence Satürn.
İnanılmaz bir başarı...
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Çabuk Kıbrıs'a bakın 🥹
İnanılmaz bir akşamdı, her anlamda...
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Yeni kariyer hedefi...
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