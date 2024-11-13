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İstanbul’un En Geniş Kapsamlı Kariyer Fuarı Olan 3. İstanbul Kariyer Fuarı İçin Son Gün!

İstanbul’un En Geniş Kapsamlı Kariyer Fuarı Olan 3. İstanbul Kariyer Fuarı İçin Son Gün!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.11.2024 - 16:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ev sahipliğinde, İSPER koordinasyonu, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliği ile iş dünyasının önemli aktörleri ile binlerce genci bir araya getirecek fuar 14-15 Kasım’da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

3. İstanbul Kariyer Fuarı’nda 150’yi aşkın işveren markası ile binlerce nitelikli genç işgücü, birbirinden değerli konuşmacılar, eğitici atölyeler ve eğlenceli aktiviteler bu fuarda sizleri bekliyor.

3. İstanbul Kariyer Fuarı’na hazır mısın?

3. İstanbul Kariyer Fuarı’na hazır mısın?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak olan program, Radyo Programcısı Geveze’nin sunumu ve moderatörlüğünde gerçekleşecek. Fuar programı, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Yönetim Danışmanı ve Yazar İdil Türkmenoğlu, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Yazar, Eğitmen ve Konuşmacı Hülya Yılmaz, Teknoloji Yazarı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, DG Doğru Geri Kazanım Kurucusu Nagihan Yılmaz, AnatolianCraft Kurucusu Bilge Can ve Usersdot Kurucusu Şevin Ballıktaş ve Networking Eğitmeni Erdal Uzunoğlu gibi alanında önde gelen isimlerin katılımıyla çeşitli oturumlara ev sahipliği yapacak.

3. İstanbul Kariyer Fuarı’na ücretsiz kayıt yapmak için aşağıdaki link üzerinden veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden kayıt formuna ulaşabilirsiniz:

https://kariyerfuari.com/kayit/

Kariyer Fuarı

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