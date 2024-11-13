İstanbul’un En Geniş Kapsamlı Kariyer Fuarı Olan 3. İstanbul Kariyer Fuarı İçin Son Gün!
İstanbul’un En Geniş Kapsamlı Kariyer Fuarı Olan 3. İstanbul Kariyer Fuarı İçin Son Gün!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ev sahipliğinde, İSPER koordinasyonu, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliği ile iş dünyasının önemli aktörleri ile binlerce genci bir araya getirecek fuar 14-15 Kasım’da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.
3. İstanbul Kariyer Fuarı’nda 150’yi aşkın işveren markası ile binlerce nitelikli genç işgücü, birbirinden değerli konuşmacılar, eğitici atölyeler ve eğlenceli aktiviteler bu fuarda sizleri bekliyor.
3. İstanbul Kariyer Fuarı’na hazır mısın?
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