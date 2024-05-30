İstanbul'un Altında Yeni Tünel Keşfedildi: Yakında Vatandaşların Ziyaretine Açılacak
İstanbul'un Altında Yeni Tünel Keşfedildi: Yakında Vatandaşların Ziyaretine Açılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Rumeli Hisarı’nda yaptığı restorasyon çalışmaları sırasında yer altında gizli geçitler olduğu keşfedildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, alanın çalışma sonrasında vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi.
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İlk yerleşimi milattan önceye kadar dayanan İstanbul’da, 1452 yılında yapılan Rumeli Hisarı’nın altında gizli geçitler keşfedildi.
İBB Miras ekiplerinin hasarda yaptığı restorasyon sırasında keşfedilen gizli geçitlerin görüntüsünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat paylaştı.
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İşte İstanbul’un altında yeni keşfedilen gizli geçitler 👇
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