İstanbul Marketing Summit Yarın Kapılarını Açıyor!
İstanbul Marketing Summit Yarın Kapılarını Açıyor!
Türkiye’nin önde gelen pazarlama etkinliklerinden İstanbul Marketing Summit yarın 9. kez kapılarını açıyor. 17-18-19 Aralık tarihlerinde kapılarını açmaya hazırlanan etkinlik, Zorlu PSM’de gerçekleşecek.
Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Marketing Summit için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 17-18-19 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM’de kapılarını açacak olan etkinlikte bu yıl da birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.
Alanında uzman birçok isim katılımcılarla buluşacak
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