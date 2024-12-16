İstanbul Marketing Summit Yarın Kapılarını Açıyor!

Etkinliğe ilişkin konuşan İstanbul Marketing Group Kurucusu Batuhan Çevik, “İstanbul Marketing Summit’te dokuzuncu kez iletişim ve pazarlama sektörünün temsilcilerini bir araya getireceğimiz için oldukça heyecanlıyız. Bu yıl da hem sektörden hem sanat dünyasından birçok önemli ismi sahnemizde ağırlayacağız. ‘Boşluklar’ temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 3 gün boyunca iş dünyasında değişen trendlerle birlikte oluşan boşlukları ve bu boşlukların nasıl doldurulduğunu ele alacağız.” dedi.

Yapay zekâ ve yaratıcılık başta olmak üzere iş dünyasındaki yeni trendlerin yarattığı boşluklara dikkat çekecek olan İstanbul Marketing Summit’te düzenlenecek panellerde yeni nesil pazarlama, dijital dünya, döngüsel ekonomi, cinsiyet eşitliği, üretken yapay zekâ, enerji kaynaklarının dönüşümü gibi birçok konu konuşmacılar tarafından ele alınacak.

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