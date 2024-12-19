İstanbul Marketing Summit’te İlk Gün Geride Kaldı!

İstanbul Marketing Summit’in açılışında konuşma yapan İstanbul Marketing Group Kurucusu Batuhan Çevik, bu yıl sürdürülebilir başarı, gençlik ve marka iş birlikleri olmak üzere üç odak noktalarının bulunduğunu belirtti. Etkinliğin açılış oturumunda ise TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen sahnedeydi. Türkiye’deki şirketlerin 2024 yılında sürdürülebilirlik alanında epey yol kat ettiğini ancak daha yürünecek çok yolun olduğunu söyledi. Dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade eden Sökmen, “Bizler bu dönüşüm sürecinde yeni fırsatlar yaratabiliriz. Bunun için de yaratıcı ve öngörülebilir olmak gerekiyor.” dedi.

İstanbul Marketing Summit’te katılımcılarla buluşan konuşmacılardan bir diğer isim de MediaMarkt Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu oldu. MediaMarkt’ın son yıllarda bütün markalara örnek olacak şekilde pozitif ivme yakaladığının altını çizen Yolcu, “Güçlü yanlarımızın yanı sıra eksikliklerimiz de oluyor. 2 yıl önce de yine bu eksikliklerimizin birinin farkındalığına eriştik. Fark ettik ki MediaMarkt olarak gençlerle sıkı bir iletişim kuramamışız. Nasıl geliştirebileceğimizi planladık, bu noktada etkinliklerde ve üniversite buluşmalarında gençlerle bir araya geldik, onları dinledik ve eksikliklerimizi belirleyerek Gencimm platformunu oluşturduk. Üniversite temsilciliklerinin olacağı bu projeyle de gençlere çeşitli avantajlar sağlayacağız.” dedi.

İstanbul Marketing Summit’in “Social Media Out Artifical Media In” oturumunda ise EasyCep CMO’su Samet Ensar Sarı konuşmacı olarak yer aldı. 2009 yılında Türkiye’de markaların sosyal medyaya girmesi için toplantılar yaptığını ifade eden Sarı, sosyal medyanın hem reklamcılık tarafında hem de pazarlama tarafında evrildiğini, bunu yakalayan markaların da günümüz dünyasında başarılı işlere imza attığını söyledi.