İstanbul Marketing Summit’te İlk Gün Geride Kaldı!
Türkiye’nin önde gelen pazarlama etkinliklerinden İstanbul Marketing Summit’te ilk gün heyecanı geride kaldı. Zorlu PSM’de kapılarını açan etkinlik 18-19 Aralık’ta da birçok önemli ismi sahnesinde ağırlamaya devam edecek.
Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Marketing Summit’te birinci günü yoğun katılımcı ilgisiyle tamamlandı. 3 gün sürecek etkinliğin açılış gününde; TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, UNICEF Özel Sektör Kaynak Geliştirme Ortaklık İletişimi Uzmanı Gülcem Bayer Deniz, MediaMarkt Pazarlama İletişimi ve Medya Grup Müdürü Banu Yolcu, EasyCep META Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu başta olmak üzere birçok önemli isim sahneye çıktı.
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