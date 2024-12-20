İstanbul Marketing Summit’te Heyecan İkinci Günde de Devam Etti!

İstanbul Marketing Summit’te konuşma yapan Alarko Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Egüz Coşkun, yatırımlarındaki gelişmeler doğrultusunda markanın daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir alana yöneldiğini paylaştı. Gelecek hedeflerinden bahseden Çoşkun, ‘’2025 yılında ‘’Değerin Yeni Tanımı’’ mottosunun daha da güçlendirerek sosyal projelerimizle daha çok dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye ve Kazakistan’daki topraksız tarım alanlarımızı 10 bin metrekareye çıkartarak dünyada üçüncü sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz.’’ dedi.

İstanbul Marketing Summit’te katılımcılarla buluşan konuşmacılardan bir diğer isim de Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Portföy Yönetimi ve Marka Ortaklıklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pelin Batu oldu. Garanti BBVA için zorlu ama yeniliklerin olduğu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Pelin Batu, ‘’ Geçmişten bu yana en önem verdiğimiz konuların başında dijitalleşme ve hız geliyor. Bu kapsamda yapay zeka çözümlerini inovatif bir şekilde kullanarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefledik. İlkleri keşfetmek ve bunu sürdürülebilir olarak yapabilmek ise müşteriyi tanımaktan geçiyor. Bu noktada ana mottomuz ‘’Empati’’ oldu. ‘’ dedi.

İstanbul Marketing Summit’te MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Unvan ve markanın yeni yüzü DJ Mahmut Orhan da konuşmacı olarak yer aldı. Yeni marka iş birlikleri ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Tolga Unvan, ‘’Hem gençliğin nabzını tutan hem de teknolojinin bizi birleştirdiğine inandığımız için Mahmut Orhan ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliğinin etkisiyle uygulamamızın indirilme oranları 3 kat artış gösterdi. Global ekip tarafından da bu yükseliş adına tebrikler geldi. Önümüzdeki dönemlerde birlikte çok güzel çalışmalarımız olacak.’’ dedi. Marka iş birliğine dair ne kadar uyumlu olduklarından bahseden Mahmut Orhan, ‘’Çevremden bu çalışmanın taraflar için ne kadar uyumlu olduğuna dair yorumlar aldım. Bireysel olarak da hızlıca uyum sağlayabildiğim ve aidiyet hissettiğim için mutluyum.’’ dedi. Yapay zekanın hayatımızdaki değişim etkisinden bahseden Orhan, ‘’Çalışmalarıma ilk başladığım yıllarda, ekipçe ve günlerce çalışıp hazırlayabildiğimiz projeleri günümüzde yapay zeka sayesinde birkaç dakikada yapabiliyoruz. Bu noktada gerçekten önemli derecede faydasını göreceğimiz bir araç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ise çıkaracağım albümde yapay zeka ile hazırlanmış birbirini tamamlayan hikayelerden oluşan 10 klip hazırlayacağız.’’ dedi.