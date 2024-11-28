İstanbul Marketing Summit Bu Yıl Kapılarını “Boşluklar” Temasıyla Açacak!
İstanbul Marketing Summit Bu Yıl Kapılarını “Boşluklar” Temasıyla Açacak!
Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Marketing Summit’in teması belli oldu. 17-18-19 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM’de pazarlama ve iletişim sektörünün nabzını tutacak olan etkinlik “Boşluklar” temasıyla gerçekleşecek.
Türkiye’nin önde gelen pazarlama etkinliklerinden İstanbul Marketing Summit’in bu yılki teması “Boşluklar” oldu.
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“Katılımcılarımıza bilgilendirici ve ufuk açıcı bir etkinlik deneyimi sunacağız”
İnsan hayatı ve iş dünyasındaki değişimin hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştiğini ifade eden Çevik, sözlerine şöyle devam etti:
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