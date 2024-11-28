İstanbul Marketing Summit Bu Yıl Kapılarını “Boşluklar” Temasıyla Açacak!

Pazarlama ve iletişim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten İstanbul Marketing Group Kurucusu Batuhan Çevik, “Yedinci yılına giren İstanbul Marketing Summit ile sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu yıl da ülkemizden ve dünyadan birçok uzman ismi ve markayı ağırlayarak katılımcılarımıza bilgilendirici ve ufuk açıcı bir etkinlik deneyimi sunacağız. ‘Boşluklar’ temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 3 gün boyunca iş dünyasında değişen trendlerle birlikte oluşan boşlukları ve bu boşlukların nasıl doldurulduğunu ele alacağız.” dedi.