İstanbul’da Yarış Heyecanı: Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası Akasya’da!

Yetişkinlerden çocuklara herkesin yarış tutkusunu destekleyen ve setleriyle eşsiz bir oyun alanı sunarak onların yarış tutkularına güç katan the LEGO Group, sevenlerini pistlerin heyecanı ile buluşturmaya devam ediyor. LEGO® Avustralya ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliği ile inşa edilen ve ilk kez 2022 Avustralya Grand Prix'sinde sergilenen gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası şimdi İstanbul’da!

LEGO yapım parçalarıyla ikonik papaya turuncusu nefes kesiyor

Tıpkı gerçek hayattaki versiyonu gibi, bu dev LEGO yapımı da eşsiz bir mühendislik harikası. McLaren'in 2021 sezonunda kullandığı MCL35M yarış arabalarının ikonik papaya renklerini taşıyan bu model, sporun 2022’de yenilenen kurallarıyla başlayan yeni dönemine dair bir yorum da sunuyor.

The LEGO Group ve McLaren Racing'in mühendislik uzmanları ile LEGO® Sertifikalı Profesyonel Ryan McNaught (The Brickman) tarafından tasarlanan gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, 4 Aralık - 01 Ocak tarihleri arasında Akasya’da yarış ve LEGO tutkunları ile buluşacak. Efsane yarış arabası, McLaren'in öncü tasarımı ve pistte hayati önem taşıyan son teknoloji özelliklerinin LEGO yapım parçaları ile titiz bir yansımasını sunuyor.