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İstanbul’da Yarış Heyecanı: Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası Akasya’da!

İstanbul’da Yarış Heyecanı: Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası Akasya’da!

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Onedio Content - Onedio Editörü
10.12.2024 - 12:36

2024’e veda etmeye hazırlanırken yılın en büyük buluşması Akasya’da gerçekleşiyor. The LEGO Group ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliğiyle hayata geçen, 288.315 adet LEGO yapım parçasıyla 1893 saatte inşa edilen gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, 4 Aralık – 01 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

LEGO Türkiye yarış heyecanını İstanbul’a getirdi

LEGO Türkiye yarış heyecanını İstanbul’a getirdi

Yetişkinlerden çocuklara herkesin yarış tutkusunu destekleyen ve setleriyle eşsiz bir oyun alanı sunarak onların yarış tutkularına güç katan the LEGO Group, sevenlerini pistlerin heyecanı ile buluşturmaya devam ediyor. LEGO® Avustralya ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliği ile inşa edilen ve ilk kez 2022 Avustralya Grand Prix'sinde sergilenen gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası şimdi İstanbul’da! 

LEGO yapım parçalarıyla ikonik papaya turuncusu nefes kesiyor

Tıpkı gerçek hayattaki versiyonu gibi, bu dev LEGO yapımı da eşsiz bir mühendislik harikası. McLaren'in 2021 sezonunda kullandığı MCL35M yarış arabalarının ikonik papaya renklerini taşıyan bu model, sporun 2022’de yenilenen kurallarıyla başlayan yeni dönemine dair bir yorum da sunuyor.

The LEGO Group ve McLaren Racing'in mühendislik uzmanları ile LEGO® Sertifikalı Profesyonel Ryan McNaught (The Brickman) tarafından tasarlanan gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, 4 Aralık - 01 Ocak tarihleri arasında Akasya’da yarış ve LEGO tutkunları ile buluşacak. Efsane yarış arabası, McLaren'in öncü tasarımı ve pistte hayati önem taşıyan son teknoloji özelliklerinin LEGO yapım parçaları ile titiz bir yansımasını sunuyor.

The LEGO Group Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Direktörü Didem Erdem:

The LEGO Group Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Direktörü Didem Erdem:

“LEGO markası, hepimizin bildiği o renkli yapım parçalarıyla kocaman bir oyun evreni yaratıyor. Hangi yaşta olursanız olun, bu parçalarla hayatın her anında kendi oyun alanınızı yaratabilir, ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yarış bir tutku. The LEGO Group olarak, yarışseverlerin bu tutkusunu beslemek ve onlara yeni bir deneyim sunmak öncelikli hedefimiz. McLaren iş birliğimiz, bu hedefe hizmet ediyor. Bu dev LEGO yapımıyla sevenlerimizi heyecanlandırmaya ve onlara ilham vermeye devam ediyoruz. Diğer yandan, sunduğumuz setlerle, yarış arabalarının heyecanını LEGO yapım parçalarıyla deneyimleme fırsatı sunuyoruz.”

Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı: “Çocukluğumdan beri oyun demek LEGO yapım parçaları demek benim için. Kendimi bildim bileli onlarla oynuyorum. McLaren aracının LEGO yapım parçalarından inşa edilmiş gerçek boyutlu halini görmek benim için çok heyecan verici çünkü iki tutkum bir arada, yarış ve LEGO markası! Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası’nı yarışseverler ve LEGO aşkı olan herkes görmeli”.

Oyuncu, Sunucu ve Seslendirme Sanatçısı İbrahim Selim: “LEGO setleri benim için gerçek bir oyun deneyimi. Yetişkinler için olan araçların çoğunu evimde görebilirsiniz. Böylesi dev bir LEGO yapımının açılışında olmak ve bu ana tanıklık etmek de ayrı bir heyecan oldu. Yarışseverler için pistlerin bu efsane aracına yakından bakmak unutulmaz bir deneyim olacak”

Tüm LEGO severler ve yarış tutkunları, 1 Ocak tarihine kadar Akasya’yı ziyaret edebilir.

Tüm LEGO severler ve yarış tutkunları, 1 Ocak tarihine kadar Akasya’yı ziyaret edebilir.

 Araç Hakkında Bilgi: 

  • Gerçek ölçekli LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, LEGO® Technic™ setinin tam 9 katı büyüklüğünde!

  • Model üzerindeki logolar gerçek McLaren yarış arabasında görüldüğü şekilde ve LEGO plakaları kullanılarak oluşturulmuştur.

  • Model, 5 ayrı bileşenden oluşmaktadır: 4 adet tekerlek, araç gövdesi, 4 adet süspansiyon, halo ve ön spoiler.

  • LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası’nın büyük ölçekli modelinin tasarım ve yapımında 27 kişi görev almıştır.

  • Modelin inşası 1893 saat sürmüş ve toplamda 288.315 LEGO yapım parçası kullanılmıştır. 

  • Bu dev yapı, toplamda 5,7 metre uzunluğa ve 2,4 metre genişliğe sahiptir.

Yarış pistlerini takip eden ve yarış tutkusunu LEGO sevgisiyle birleştirmek isteyen herkes, LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası modelini edinerek eşsiz bir LEGO yapım deneyimi yaşayabilir. LEGO® Technic™ modelini LEGO mağazaları, diğer satış noktaları ve online satış kanalları üzerinden satın alabilirsiniz. 

Tamamen LEGO yapım parçalarından inşa edilmiş gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası’nı görmek isteyen tüm LEGO severler ve yarış tutkunları, 1 Ocak tarihine kadar Akasya’yı ziyaret edebilir. Ayrıca, Instagram’da @legoturkeyofficial, @legostoreturkey ve @akasya hesaplarını etiketleyerek story paylaşanlar, LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası (42141) setine yüzde 30 indirimle sahip olma şansı yakalıyor. Kampanya 1 Ocak’a kadar sadece LEGO Store İstanbul Akasya’da geçerli ve stoklarla sınırlı. 

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