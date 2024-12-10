İstanbul’da Yarış Heyecanı: Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası Akasya’da!
İstanbul’da Yarış Heyecanı: Gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası Akasya’da!
2024’e veda etmeye hazırlanırken yılın en büyük buluşması Akasya’da gerçekleşiyor. The LEGO Group ve McLaren Racing ekiplerinin iş birliğiyle hayata geçen, 288.315 adet LEGO yapım parçasıyla 1893 saatte inşa edilen gerçek boyutlu LEGO® Technic™ McLaren Formula 1™ Yarış Arabası, 4 Aralık – 01 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
LEGO Türkiye yarış heyecanını İstanbul’a getirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The LEGO Group Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Direktörü Didem Erdem:
Tüm LEGO severler ve yarış tutkunları, 1 Ocak tarihine kadar Akasya’yı ziyaret edebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın