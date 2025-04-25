İstanbul'da Sokak Kokorecini Bir de Tekin Usta'dan Tadın!

Kokoreç denince sadece tek bir tariften bahsetmek mümkün değil. Her bölgenin damak zevki, pişirme tarzı ve sunum şekli farklıdır. Kokoreççi Tekin Usta’da bu farklılıklar, özgün yorumlarla sunulur:
İstanbul Usulü Kokoreç
Ekmek arası, ince doğranmış, bol baharatlı ve domates, biberle harmanlanmış klasik tarz. Baharatın yoğunluğu ve doğrama tekniğiyle İstanbul sokaklarının vazgeçilmezidir.
İzmir Usulü Kokoreç
%100 kuzu bağırsağından hazırlanan İzmir usulü kokoreç, iri doğranmış sunumuyla öne çıkar. Sebze eklenmeden servis edilir; baharat olarak yalnızca tuz, kimyon ve pul biber tercih edilir. Malzemenin doğallığı ve etin lezzeti ön plandadır.
Bademli Kokoreç
Kendine has aroması ve yumuşak dokusuyla öne çıkan bademli kokoreç, yoğun lezzeti ve dengeli yağ oranıyla dikkat çeker. Tadını bilenlerin aradığı özel tariflerden biridir.
Ankara Usulü Kokoreç
İnce doğranarak sade baharatlarla hazırlanır. Domates ve biber gibi ek malzemeler kullanılmaz. Tuz, kimyon ve hafif pul biberle tatlandırılan bu kokoreç türü, sade ve yoğun lezzet arayanlar için ideal bir alternatiftir.
Halka Kokoreç
Halka şeklinde bütün olarak servis edilir. Görsel olarak dikkat çekici olan bu sunum tarzı, genellikle özel porsiyonlarda tercih edilir.
Atom Kokoreç
Acı biber ve yoğun baharatlarla hazırlanan ve iri doğranan bu özel kokoreç çeşidi, baharatlı lezzetlerden hoşlananlar için ideal bir tercihtir. Tekin Usta'nın özenle oluşturduğu baharat dengesi sayesinde hem yoğun hem de keyifli bir aroma sunar. Acıyı sevenler için lezzetli bir alternatif oluşturur.
Roket Kokoreç
İri doğranmış kokoreç ile hazırlanan bu özel tarif, pul biber ve yoğun acılı baharatlarla lezzetlendirilir. Sebzesiz olarak sunulan roket kokoreç, acı ve yoğun tatları sevenler için önerilen güçlü bir alternatiftir.
Dolma Kokoreç
Ekmek içi, iri doğranmış kokoreçle tamamen doldurularak hazırlanır. Sebze eklenmeden, sade baharatlarla harmanlanır.
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