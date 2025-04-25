İstanbul'da Sokak Kokorecini Bir de Tekin Usta'dan Tadın!

İstanbul gibi lezzet zenginliğiyle adeta yaşayan bir şehirde, kokoreç kültürü ayrı bir yere sahiptir. Sokak lezzetlerinin en karakteristik temsilcilerinden biri olan kokoreç, ustalık gerektiren bir hazırlık sürecinin sonucudur. Uygun şekilde temizlenmiş, baharatlarla harmanlanmış ve ustalıkla pişirilmiş bir kokoreç, sade bir öğün olmaktan çok öteye geçer. Kokoreç severlerin gönlünde taht kurmuş birçok adres bulunur; fakat bazı lezzetler vardır ki hafızalarda kalıcı bir yer edinir. Kokoreççi Tekin Usta, bu anlamda yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen lezzet tutkunlarının buluşma noktalarından biri haline gelmiştir.

Ustalıkla hazırlanan ürünlerinin yanı sıra, sunduğu çeşitlilikle de her damak zevkine hitap eder. Hem klasik tariflere bağlı kalır hem de yenilikçi seçeneklerle kokoreç deneyimini zenginleştirir. Tekin Usta’nın mutfağında kokoreç sadece bir lezzet değil, kültürün sıcak bir yansımasıdır.

Adres: Yeşilova, Reyhan Cd. No:84/A, Küçükçekmece, İstanbul

İletişim: 444 2 528