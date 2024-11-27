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İstanbul'da İlginç Olay: Eyüpsultan Belediyesi Borcuna Karşılık Mezarlık Verdi!

İstanbul'da İlginç Olay: Eyüpsultan Belediyesi Borcuna Karşılık Mezarlık Verdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.11.2024 - 11:01

Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt'a yaklaşık 4 milyon lira borçlandı.

Belediyenin, Kurt'a olan borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği ortaya çıktı. 

Mezarlık arazisi teklifine isyan eden Kurt, '1 aydır devam eden görüşmelerde, 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. Halktan çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada” dedi.

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Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir şirkete verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir şirkete verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.

Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi.

Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi.

Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi.

Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi.

Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.

Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt şunları söyledi:

Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt şunları söyledi:

'Eyüpsultan Belediyesi'ne bir matbaa işi yaptım. İşleri teslim ettim. Ödeme istediğimde, ödemeye yanaşmadılar. Bende avukatım vasıtasıyla almaya gittim. İcra takibi başlatmak için Eyüpsultan Belediyesi'nden mal beyanında bulunmasını istedim. Mal beyanı olarak da bana bu mezarlığı gösterdiler. 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. İçinde mezarlar var. Yaklaşık 4 milyon civarında alacağım var. Bundan sonra mezarlığı icra yoluyla satışa çıkaracağız.”

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Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt sözlerine şu şekilde devam etti:

Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt sözlerine şu şekilde devam etti:

'Yaklaşık 1 aydır paramı tahsil etmek için görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bana bir dönüş yapmadılar. En sonunda ben kendilerinden mal beyanında bulunmalarını istedim. Aslında Eyüpsultan Belediyesi'nin çok malı var ama sadece bu mezarlığı gösterdiler bana. 'Bu mezarlık sizin alacağınıza karşılık gelir' dediler. Avukatım Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili kişilerle görüştü. Ödemeyle alakalı dönüş alamadık. O yüzden bu yola başvurduk. Ben bu mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım ama ben bu mezarlığı ne yapacağım? Burada köylüler, yatan insanlar var. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım? Tahliye talebinde bulunacağım ama tahliye edebilecekler mi? Belediye satabileceğimi söylüyor ama hadi ben sattım, satılmadı diyelim ben aldım. Ama buradaki mezarları ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Halktan da çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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