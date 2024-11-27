İstanbul'da İlginç Olay: Eyüpsultan Belediyesi Borcuna Karşılık Mezarlık Verdi!

'Yaklaşık 1 aydır paramı tahsil etmek için görüşmeler gerçekleştiriyorum. Bana bir dönüş yapmadılar. En sonunda ben kendilerinden mal beyanında bulunmalarını istedim. Aslında Eyüpsultan Belediyesi'nin çok malı var ama sadece bu mezarlığı gösterdiler bana. 'Bu mezarlık sizin alacağınıza karşılık gelir' dediler. Avukatım Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili kişilerle görüştü. Ödemeyle alakalı dönüş alamadık. O yüzden bu yola başvurduk. Ben bu mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım ama ben bu mezarlığı ne yapacağım? Burada köylüler, yatan insanlar var. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım? Tahliye talebinde bulunacağım ama tahliye edebilecekler mi? Belediye satabileceğimi söylüyor ama hadi ben sattım, satılmadı diyelim ben aldım. Ama buradaki mezarları ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Halktan da çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten.”