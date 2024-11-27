İstanbul'da İlginç Olay: Eyüpsultan Belediyesi Borcuna Karşılık Mezarlık Verdi!
İstanbul'da İlginç Olay: Eyüpsultan Belediyesi Borcuna Karşılık Mezarlık Verdi!
Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt'a yaklaşık 4 milyon lira borçlandı.
Belediyenin, Kurt'a olan borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği ortaya çıktı.
Mezarlık arazisi teklifine isyan eden Kurt, '1 aydır devam eden görüşmelerde, 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' denildi. Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım? Tarihi bir mezarlık. Halktan çok kötü tepkiler alırız, yüzyıllık mezarlar var burada” dedi.
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir şirkete verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.
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Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince 1 ay önce yasal yollara başvurdu. Yasal süreç çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi.
Eyüpsultan Belediyesi'nden alacaklı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi.
Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan ederken, tarihi mezarların da yer aldığı arazi havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Belediyesi'nin borcuna karşılık mezarlık arazisi teklif ettiği şirketin sahibi Yılmaz Kurt şunları söyledi:
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Mezarlıkta tarihi mezarların bulunduğunu belirten Kurt sözlerine şu şekilde devam etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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