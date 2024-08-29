İsrail ve Hamas, Gazze'de Çocuk Felcine Karşı İnsani Duraklama Konusunda Anlaştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı bölgede 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.