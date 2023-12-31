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İsrail'in Ördüğü Ayrım Duvarı'na Yapılan Çizimler Sanatın Birleştirici Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi

İsrail'in Ördüğü Ayrım Duvarı'na Yapılan Çizimler Sanatın Birleştirici Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:20

İsrail tarafından örülen Batı Şeria Duvarı, Ayrım Duvarı ve İsrail Duvarı gibi birçok başka isimle daha anılıyor. Bu duvara Filistinliler tarafından çizilen resimler ise sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösteriyor.

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İsrail Batı Şeria bariyeri, Batı Şeria'dan geçer ve burada yaşayan Filistinlileri bölgenin kalan kısmından izole etmektedir.

İsrail Batı Şeria bariyeri, Batı Şeria'dan geçer ve burada yaşayan Filistinlileri bölgenin kalan kısmından izole etmektedir.

Bu bariyer daha çok Ayrım Duvarı ve İsrail Duvarı isimleri ile anılmaktadır.

2002 yılında inşa edilen bu duvar İsrail tarafından teröre karşı bir güvenlik unsuru olarak görülüyor. Ancak Filistinliler bu duvarı 'ırk ayrımcı' kabul ediyor.

2002 yılında inşa edilen bu duvar İsrail tarafından teröre karşı bir güvenlik unsuru olarak görülüyor. Ancak Filistinliler bu duvarı 'ırk ayrımcı' kabul ediyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, bu duvara yapılan çizimleri derleyerek çizilen anlamlı eserleri gösterdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, bu duvara yapılan çizimleri derleyerek çizilen anlamlı eserleri gösterdi.
twitter.com

1. “A just peace, not just a piece” Banksy

1. “A just peace, not just a piece” Banksy
twitter.com

2. Anonim

2. Anonim
twitter.com
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3. Rick & Morty, Anonim

3. Rick & Morty, Anonim
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6. "Kaçış", Banksy

6. "Kaçış", Banksy
twitter.com

7.

7.
twitter.com
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8. Lushsux

8. Lushsux
twitter.com

9. Lushsux

9. Lushsux
twitter.com

10. Özgürlük Heykeli ve Hanzala

10. Özgürlük Heykeli ve Hanzala
twitter.com

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twitter.com

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15. "Humus yapın, duvar değil"

15. "Humus yapın, duvar değil"

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