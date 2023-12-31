İsrail'in Ördüğü Ayrım Duvarı'na Yapılan Çizimler Sanatın Birleştirici Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi
İsrail'in Ördüğü Ayrım Duvarı'na Yapılan Çizimler Sanatın Birleştirici Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi
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İsrail Batı Şeria bariyeri, Batı Şeria'dan geçer ve burada yaşayan Filistinlileri bölgenin kalan kısmından izole etmektedir.
2002 yılında inşa edilen bu duvar İsrail tarafından teröre karşı bir güvenlik unsuru olarak görülüyor. Ancak Filistinliler bu duvarı 'ırk ayrımcı' kabul ediyor.
Bir Twitter (X) kullanıcısı, bu duvara yapılan çizimleri derleyerek çizilen anlamlı eserleri gösterdi.
1. “A just peace, not just a piece” Banksy
2. Anonim
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3. Rick & Morty, Anonim
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6. "Kaçış", Banksy
7.
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8. Lushsux
9. Lushsux
10. Özgürlük Heykeli ve Hanzala
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15. "Humus yapın, duvar değil"
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