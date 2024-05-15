İspanyol Devinin Garanti BBVA'da Satış İddialarına Cevap Geldi: "Güvenimiz Tamdır"
İspanyol Devinin Garanti BBVA'da Satış İddialarına Cevap Geldi: "Güvenimiz Tamdır"
BBVA'nın Garanti BBVA hisselerini satacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirildi.
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BBVA: "Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağı yönündeki haberler asılsız"
"Hiçbir temele dayanmamaktadır."
Satış haberi GARAN hisselerinde de etkili olurken, dün günü 90 TL'den tamamlayan işlemler, bugün açılışta 90,30'dan 86,35'e kadar gerilemeye yol açtı.
GARAN hisseleri yaklaşık yüzde 2 eksiyle 87,95 seviyesinden işlem görüyor.
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