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İspanyol Devinin Garanti BBVA'da Satış İddialarına Cevap Geldi: "Güvenimiz Tamdır"

İspanyol Devinin Garanti BBVA'da Satış İddialarına Cevap Geldi: "Güvenimiz Tamdır"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.05.2024 - 16:48

BBVA'nın Garanti BBVA hisselerini satacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirildi.

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BBVA: "Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağı yönündeki haberler asılsız"

BBVA: "Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağı yönündeki haberler asılsız"

Garanti BBVA'dan bazı haber sitelerinde sonrasında da sosyal medyada yer alan, 'BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağına' dair haberlerle ilgili açıklamada yapıldı.

"Hiçbir temele dayanmamaktadır."

"Hiçbir temele dayanmamaktadır."

Açıklamada, 'BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır' denildi.

Satış haberi GARAN hisselerinde de etkili olurken, dün günü 90 TL'den tamamlayan işlemler, bugün açılışta 90,30'dan 86,35'e kadar gerilemeye yol açtı.

Satış haberi GARAN hisselerinde de etkili olurken, dün günü 90 TL'den tamamlayan işlemler, bugün açılışta 90,30'dan 86,35'e kadar gerilemeye yol açtı.
twitter.com

GARAN hisseleri yaklaşık yüzde 2 eksiyle 87,95 seviyesinden işlem görüyor.

GARAN hisseleri yaklaşık yüzde 2 eksiyle 87,95 seviyesinden işlem görüyor.
twitter.com
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