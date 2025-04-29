Işıldayan Bir Cilt Mümkün mü? Geceden Sabaha Cildini Canlandıracak Tüyolar
Sağlıklı ve ışıltılı bir cildin olmazsa olmazı doğru cilt bakımıdır. Ancak iyi bir cilt için gece ayrı, gündüz ayrı bakım uygulamak ve her koşulda cilt yapısına uygun ürünler tercih etmek gerekir. Çünkü cildin bu iki ayrı zaman dilimindeki gereksinimleri birbirinden farklıdır. Bu ufak ayrıntıyı bilmek bile cilt sağlığında büyük fark yaratabilir. İşte daha güzel ve ışıltılı bir cilt için gece gündüz uygulaman gereken adımlar!
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1. Güne cildini iyice temizleyerek başla.
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2. Tonikle gözenekleri arındır.
3. Doğru nemlendiriciyi kullandığından emin ol.
4. Güneş kremini ihmal etme.
5. En az 2 litre su iç.
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6. Gece makyajını çıkarmadan uyuma.
7. Peeling yapmayı unutma.
8. İhtiyacına uygun bir serum kullan.
9. Nemlendirme adımını atlama.
10. Göz çevrene uygun bakım uygula.
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11. Kan akışını hızlandıracak bir masaj alışkanlığı kazan.
12. Uyku kaliteni artırmaya çalış.
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