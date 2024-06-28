İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmeti: İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir, Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporu hizmeti, çalışanların işe başlamadan önce sağlık durumlarının değerlendirilmesini sağlayan önemli bir süreçtir. Bu hizmet, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak yürütülür ve çalışanın işin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik koşullara uygun olup olmadığını belirler. İşe giriş sağlık raporu, işyerlerinde olası sağlık risklerini en aza indirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. maddesi uyarınca, işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporu olmayan personellerin işe başlatılması mümkün değildir. Yeni bir işe başlamak heyecan verici bir dönemdir, ancak sağlıkla ilgili bazı endişeleriniz olabilir. İşe giriş sağlık raporu, sadece işvereninizi değil, aynı zamanda sizin de sağlığınızı korumak için önemlidir.

Bu rapor, sağlık durumunuzu değerlendirmek için bir doktor tarafından yapılan kapsamlı bir muayeneden oluşur. İşe alım sürecinde, rapor sizi yeni işinizle ilgili herhangi bir sağlık riskine karşı uyarmak için kullanılabilir. Ayrıca, mevcut sağlık durumunuz hakkında size bilgi verebilir ve sağlık sorunlarınızı erken aşamada tespit etmenizi sağlayabilir.