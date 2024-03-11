İş Hayatında Bir Süper Gücün Olsa Ne Olurdu?
İş Hayatında Bir Süper Gücün Olsa Ne Olurdu?
İş hayatında bir süper güce sahip olmak nasıl olurdu? Bu eğlenceli test, senin için en ideal iş hayatı süper gücünü bulmana yardımcı olacak.
Haydi, hangi süper güce sahip olmak istediğinizi keşfetmek teste geçelim👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kafana bir şey koyduğun zaman yapanlardan mısın?
2. İşe nasıl gittiğini öğrenelim!
3. Peki, ne işle meşgulsün?
4. Kendine bir ofis ortamı seç!
5. Şimdi de bir çalışma odası!
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6. İş yerinde olmazsa olmazın nedir?
7. Yapacağın işe ne kadar süre odaklanabiliyorsun?
8. Son olarak, iş arkadaşlarında en çok neyi önemsersin?
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